Argüello en la apertura de la Asamblea General de la CONFER: «Vuestra presencia nos ofrece la permanente novedad del Evangelio»

La presidencia de la CONFER señala que la institución «necesita su propia renovación» para dar respuesta a los nuevos desafíos y necesidades

El presidente de la Conferencia Episcopal Española (CEE) y arzobispo de Valladolid, Luis Argüello, ha participado este martes en la apertura de la Asamblea General de la CONFER. Lo ha hecho al presidir la Eucaristía previa, pero también en la propia apertura de los trabajos, en las que ha agradecido a la vida consagrada su testimonio en las diócesis. «Vuestra presencia nos ofrece la permanente novedad del Evangelio», ha afirmado.

Así, ha animado a todos a seguir siendo «signos e instrumentos de la esperanza que brota del corazón de Cristo». De hecho, esta idea fue central en la homilía de la Eucaristía celebrada antes del inicio de la asamblea: «Hemos sido salvados, hermanos. Y en esta esperanza de haber sido salvados, realizamos nuestra peregrinación viviendo en una comunión como pueblo santo de Dios. La esperanza no defrauda. No defrauda porque no depende de nuestra coherencia, no depende de nuestros cauces, no depende de nuestras obras. No somos nosotros la fuente de la esperanza. No nos engañemos. La esperanza brota del costado abierto de Cristo. La esperanza es su victoria sobre el pecado y sobre la muerte».

Por su parte, José María Avendaño, obispo auxiliar de Getafe y miembro de la Comisión Episcopal de Vida Consagrada, ha señalado que la vida consagrada está llamada a responder a la pregunta sobre la esperanza —el eslogan de la asamblea es Esperanza, ¿por dónde andas?— en un mundo marcado por la incertidumbre, por el cansancio y «por tantas heridas abiertas en nuestra sociedad y en la Iglesia».

«Está llamada a responder no con teorías, sino con vida. Vosotros sois rostro visible de esta esperanza que busca caminos nuevos. Sois memoria del futuro. Sois profecía encarnada de que otra manera de vivir, de amar, de servir, es posible», ha agregado.

Por su parte, Jesús Díaz Sariego, OP y Lourdes Perramon, OSR, presidente y vicepresidenta de la CONFER respectivamente, también han reflexionado sobre la pregunta que preside el encuentro de los superiores y superioras mayores de España.

«Esta pregunta nos habla del momento que atravesamos como vida religiosa. Necesitamos, nuevamente, hacernos preguntas y buscar juntos las respuestas, no tanto de forma teórica o esperando que nos vengan de fuera las respuestas. Queremos hacer el esfuerzo de procurar que las intuiciones y orientaciones broten desde la capacidad que tengamos de poner palabra a lo que estamos viviendo, a lo que nos desafía como religiosos y religiosas, a lo que nos desafía, a las incertidumbres y experiencia de vulnerabilidad; pero, al mismo tiempo, acogiendo de nuevo a la interpelación que Dios hace a nuestra vocación», han subrayado.

«La CONFER necesita su propia renovación»

En este momento, el discurso de la presidencia ha subrayado que la CONFER «necesita su propia renovación para responder mejor a las demandas reales de la vida consagrada en España». «Surgen nuevos desafíos y necesidades que requieren otras dinámicas de funcionamiento. Hemos de pensarlo juntos y en comunión. Estamos viviendo otro momento histórico que debemos afrontar con serenidad y confianza en el Señor».

En este sentido, ha recalcado que es necesario un cambio de mirada, de corazón, y «escuchar al resucitado que camina con nosotros y acoger el envío a reforzar, aún más, el trabajo conjunto y transversal».