Carta abierta a Noelia

Querida Noelia: el Bien vence siempre. Solo desde esta convicción puedo escribirte esta carta. Y lo hago después de haber leído toda tu historia, tras haber conocido el lunes el fallo del Juzgado de Barcelona que autoriza tu eutanasia.

Has sido víctima de una agresión sexual múltiple, a los 13 años les quitaron tu custodia a tus padres porque no podían hacerse cargo de ti. Desde entonces vivías en una residencia. Tenías una incapacidad del 67% por el trastorno límite de la personalidad que padeces. Y en octubre de 2022 intentaste suicidarte -gracias a Dios- sin éxito. Aunque con graves consecuencias, pues una paraplejia te mantiene en silla de ruedas desde entonces. Ante tu vida, me da casi pudor sumarme sin más a la «defensa de la vida». Por supuesto, es verdadera y necesaria, pero delante de ti no es suficiente.

Yo, que he tenido una infancia y una adolescencia feliz, que nunca me ha faltado de nada y que me he ido de casa de mis padres cunado he querido y teniendo un techo muy digno bajo el que dormir, que solo he pasado por el hospital para dar a luz, ¿qué te puedo decir a ti? ¿cómo me atrevo siquiera a dirigirte la palabra? Tu dolor, tu calvario me llena de un silencio solo roto por preguntas: ¿por qué el mal? ¿por qué el dolor? ¿por qué el sufrimiento? No sé si todos los que defienden tu libertad estos días se han atrevido a mirarlo.

Yo lo hago no porque sea valiente -soy más bien cobarde- o imprudente -eso quizá un poco-. Sino porque hace pocas semanas, ante una situación de mucho dolor, fui testigo de cómo una amiga lo abrazaba y lo miraba a la cara, y sin ningún reparo decía delante de todos, aun a riesgo de parecer una loca, una palabra de esperanza. En seguida entendí que lo hacía porque ella ha experimentado, también en circunstancias muy dramáticas, que el Amor lo abraza todo y le da una luz nueva.

Te deseo que ese abrazo pueda ser carnal para ti.