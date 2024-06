El pasado 12 de junio se celebraba el Día Mundial contra el trabajo infantil. Se considera como una de las injusticias más graves de este mundo. La tarea del niño debe ser educarse y crecer como un niño, prepararse para cuando sea adulto y poder aportar lo mejor de sí a la sociedad, ser feliz y hacer un mundo mejor. Se produce principalmente en los países más pobres o en vías de desarrollo. Las causas suelen ser múltiples, principalmente tienen su origen en problemas económicos, sociales y culturales.

Al celebrarse esta jornada no he podido por menos recordar al niño cristiano Iqbal Masih que fue un luchador contra esclavitud infantil hasta que fue asesinado el 16 de abril de 1995 a los 12 años. Por esta razón, ese día también se celebra el Día Mundial contra la esclavitud infantil. Nació en una familia cristiana, paquistaní; era muy pobres y a los cuatro años fue vendido como esclavo para trabajar en una fábrica de alfombras. Con su salario iba pagando las deudas. Iqbal tenía que hacer jornadas de 12 horas de trabajo, encadenados al telar en el que trabajaba. En 1992, cuando tenía 10 años logró escapar de la fábrica y se dedicó, a pesar de su corta edad, a denunciar la situación de esclavitud en la que vivían muchos niños. Quería concienciar de que la educación era clave para acabar con la pobreza; su condición de cristiano le hace pedir la libertad y la igualdad de derechos. Trabajó incansablemente por defender los derechos de los niños por erradicar el trabajo infantil y la esclavitud. Esto lo hizo especialmente en Pakistán, pero también por todo el Mundo. Fue premiado por este motivo en 1994 y aprovechó esta ocasión para extender su denuncia al resto de paises. Siempre muy activo en esta denuncia hasta que fue asesinado.

No obstante, su legado sigue vivo, muchas personas siguen luchando por los derechos de los niños, contra el trabajo y la esclavitud infantil. Fue un gran cristiano y como tal, comprometido por los demás. Su historia es un ejemplo de valentía y esperanza para el Mundo, se han creado premios con su nombre y debe ser un estímulo para todos cuidar a los más débiles, defender la educación de los niños, su cuidado y protección.

Podemos pensar que la esclavitud no se produce en nuestra sociedad, pero hay muchos niños aún que no tienen lo necesario para vivir, falta de alimentos, sin posibilidades de estudio y también les hay que realizan trabajos. Pero hay otras esclavitudes en nuestra sociedad moderna más graves: niños que viven atrapados por las nuevas tecnologías, por la pornografía, por la hipersexualización de nuestra sociedad en la que se quiere educar a los niños con la disculpa de una educación sexual moderna; por no hablar de la ideología de género que tanto daño está haciendo en niños y adolescentes. Cuidemos a nuestros niños. Revindiquemos una vida justa, una educación acorde a su edad y según el deseo libre de los padres, no a la imposición de los sistemas educativos ideologizados e ideologizantes, sí a una educación en valores.

Roguemos a Dios para que así sea.