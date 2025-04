El discurso de Luis Argüello en la Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal, en diez frases

El anuncio del Evangelio es el anuncio de una nueva alianza, que lleva a su plenitud la primera sellada en el Sinaí. Una nueva alianza sellada en otro monte, Calvario, sellada con la sangre del Cordero, una alianza nueva y eterna. Para nosotros, alianza es una palabra amiga, alianza es un evangelio, alianza es una propuesta de vida y alianza lleva consigo vínculo, comprender al sujeto no como individuo sino como persona, en el que la relación no es un punto segundo. No, nuestra comprensión de la persona es que somos relacionales ya en el origen; la relación nos constituye, nos desarrolla, nos explica.