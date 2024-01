Son datos del Barómetro de las Familias en España realizado por GAD3 para la Fundación The Family Watch mediante una encuesta a 1021 hogares españoles

El deterioro de la salud mental es una de las grandes preocupaciones de la sociedad española. Según este estudio, el 35% de los jóvenes reconocen que el consumo de ansiolíticos va en aumento, el 38% que las redes sociales les generan estrés, el 35% que sufre acoso escolar y el 29% inseguridad emocional. Llama la atención que entre los varones encuestados, el 34% acuden antes a los profesionales de la salud que a un familiar, mientras que en el caso de las mujeres es al revés, el 37,5% de ellas consulta antes con alguien de la familia.

Una de las principales causas de este deterioro es el consumo generalizado de las redes sociales. El 46% de los encuestados considera que este consumo fomenta la normalización del uso de drogas o comportamientos de riesgo de carácter sexual.

En cuanto a los deseos y posibilidades de formar una familia, 8 de cada 10 jóvenes afirma que existen dificultades mayores a las de generaciones anteriores. Además, entre las prioridades de los menores de 45 años no está la familia sino viajar y conocer otras culturas -una prioridad para el 80,3%- mejorar la vida profesional -76,3%, o ampliar estudios -56,7%-. Solo el 52,5% se plantea formar una familia en los próximos 5 años. Algo, que por cierto, según la encuesta no goza de popularidad, menos de la mitad, el 43% piensa que hay una valoración social y laboral positiva. Afirma María José Olesti, directora general de la Fundación The Family Watch, que «es especialmente significativo que menos de la mitad de las personas encuestadas crean que formar una familia hoy está bien valorado social y laboralmente».

No ayuda la situación económica. El 55,7% cree que su situación en este aspecto no mejorará en el próximo año y el 44,8% que la situación es mala.