En la vejez no me abandones

Durante estos días venimos escuchando noticias que nos hablan de que Galicia se ha convertido en un lugar privilegiado donde es fácil encontrar muchas personas centenarias. En efecto, las cifras nos hablan de un gran porcentaje de personas longevas en nuestro entorno que está siendo objeto de estudios y análisis.

Con la fiesta de san Joaquín y santa Ana (26 de julio), los abuelos de Jesús, la Iglesia celebra la Jornada Mundial de los Abuelos y de los Mayores. Una cita que nos invita a reflexionar sobre la ancianidad, sobre el trato y la relación que tenemos con nuestros mayores, sobre lo que aportan y significan para nuestra sociedad.

En efecto, el progreso técnico y sanitario ha favorecido el alargamiento de la vida hasta límites

insospechados. La esperanza de vida se sitúa hoy en ochenta y tres años. Es muy fácil

encontrarnos con ancianos y mayores en muchas de nuestras familias y contextos más cercanos,

con las dificultades específicas que entraña esta realidad. Desde luego, admiro la cultura de

nuestro pueblo que rodea a los mayores de muchas atenciones. Nuestro medio rural está lleno

de ejemplos de convivencia entre varias generaciones que son dignos de elogio. Durante la

visita pastoral, que he venido realizando durante el presente curso, he podido visitar algunas

familias y personas mayores que son bien atendidas y acogidas.

Sin embargo, sabemos que no siempre es así. La soledad no deseada, especialmente entre las

personas mayores, es una lacra que se extiende por desgracia. Me alegra mucho que desde

Cáritas diocesana se haya puesto en marcha el programa Con-Vivindo, que busca promover

espacios y lugares de encuentro para personas mayores.

Es verdad que la situación de muchas personas ancianas, con una autonomía muy reducida,

requiere que, para alcanzar una vida digna, se necesiten hoy de más recursos, más medios y

también más plazas de residencias que puedan salir al frente de estas situaciones. La

dependencia supone un reto a nivel social e institucional que tenemos que hacer frente si

queremos agradecer su aportación a nuestra sociedad y lo mucho que han hecho por nosotros.

Ahí tenemos una prueba del nivel ético de una sociedad.

Sin embargo, hoy se extiende una mentalidad que considera una carga a los mayores cuando

se encuentran en una situación de gran dependencia; mentalidad que incluso penetra en la

propia autopercepción de los ancianos. Esto sucede cuando se aúnan tres procesos presentes en

nuestra sociedad: en primer lugar, cuando se pierde el valor y la dignidad infinita de cada

persona más allá de sus circunstancias y en cualquier estado o situación. Por ello, reivindicar la

dignidad de toda persona es clave en nuestro mundo economicista.

En segundo lugar, cuando promovemos una concepción de la persona en clave de autonomía e

independencia. A veces se extiende una imagen no real de que las personas son seres que están

llamados a ser independientes, y por tanto, no vulnerables ni necesitados de los otros. Frente a

ello, creo que hay que despertar en nosotros la imagen contraria de la vulnerabilidad como

característica propia de todo estado humano. Todos nos necesitamos, somos dependientes y

estamos llamados a complementarnos.

Por último, como recuerda el papa Francisco en su magnífico mensaje con motivo de esta

jornada, la cultura individualista (que se extiende incluso en entornos ajenos a esta clave como

es la familia) nos mueve a pensar que la realización personal está en una vida desligada lo más

posible de los otros.

Frente a esta mentalidad, en ese mensaje se nos invita a fijarnos en Rut: una extranjera que

aparece en la Biblia y que se compromete a cuidar de su anciana suegra Noemí, renunciando a

una vida propia. Me recuerda la vida de tantas migrantes que cuidan de tantos de ancianos en

nuestros hogares.

“En la vejez no me abandones” es el grito bíblico que aparece en repetidas ocasiones. Es el

grito que hoy volvemos a escuchar como compromiso para con nuestros mayores y en el

horizonte de una vida más humana y fraterna.

Vuestro hermano y amigo,