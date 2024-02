Es el tiempo de Cuaresma: preguntas y respuestas

Periodo intenso en el año litúrgico, nos prepara para celebrar la Pascua: la Pasión, Muerte y Resurrección de Jesucristo

¿Qué es la Cuaresma?

Según explica el Directorio sobre la Piedad popular y la Liturgia (2002) en el número 124, la Cuaresma es el tiempo (40 días) que precede y dispone a la celebración de la Pascua. «Tiempo de escucha de la Palabra de Dios y de conversión, de preparación y de memoria del Bautismo, de reconciliación con Dios y con los hermanos, de recurso más frecuente a las armas de la penitencia cristiana: la oración, el ayuno y la limosna.

Es un tiempo que recuerda los cuarenta años del pueblo de Israel por el desierto, los cuarenta días de Moisés en el Sinaí y los cuarenta días de Jesucristo en el desierto, donde es tentado por el diablo.

Como dijo el papa Francisco en su homilía por el Miércoles de Ceniza en 2023, la Cuaresma «es el tiempo favorable para convertirnos, para cambiar la mirada antes que nada sobre nosotros mismos, para vernos por dentro».

¿Cuándo comienza la Cuaresma?

Siguiendo el hilo del citado directorio, el comienzo de los cuarenta días de penitencia se caracteriza en el rito tomando por el símbolo de la ceniza, que determina la liturgia del Miércoles de Ceniza.

¿Qué significado tiene la ceniza que se impone el Miércoles de Ceniza?

«Propio de los antiguos ritos con los que los pecadores convertidos se sometían a la penitencia canónica, el gesto de cubrirse con ceniza tiene el sentido de reconocer la propia fragilidad y mortalidad, que necesita ser redimida por la misericordia de Dios».

El texto de la entonces Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos explica que no se trata de un gesto puramente exterior y que la Iglesia lo ha conservado «como signo de la actitud del corazón penitente que cada bautizado está llamado a asumir el itinerario cuaresmal».

OSV News. CNS. Bob Roller

¿Cuáles son los pilares de la Cuaresma?

El ayuno, la oración y la limosna.

Dice Benedicto XVI: «La Cuaresma nos recuerda que la vida cristiana es un combate sin pausa, en el que se deben usar las armas de la oración, el ayuno y la penitencia. Combatir contra el mal, contra cualquier forma de egoísmo y de odio, y morir a sí mismos para vivir en Dios es el itinerario ascético que todos los discípulos de Jesús están llamados a recorrer con humildad y paciencia, con generosidad y perseverancia».

El papa Francisco explica estas armas espirituales del siguiente modo: «Se nos invita a recorrer tres grandes vías: la limosna, la oración y el ayuno. Son las vías clásicas, no se necesitan novedades en este camino. Lo dijo Jesús y está claro: la limosna, la oración y el ayuno. Y no se trata de ritos exteriores, sino de gestos que deben expresar una renovación del corazón. La limosna no es un gesto rápido para limpiarse la conciencia, para compensar un poco el desequilibrio interior, sino que es un tocar con las propias manos y con las propias lágrimas los sufrimientos de los pobres; la oración no es ritualidad, sino diálogo de verdad y amor con el Padre; y el ayuno no es un simple sacrificio, sino un gesto fuerte para recordarle a nuestro corazón qué es lo que permanece y qué es lo pasajero».

El viacrucis

Según el Directorio sobre la Piedad popular y la liturgia, el viacrucis es «un ejercicio de piedad especialmente adecuado al tiempo de Cuaresma».

«Es la síntesis de varias devociones surgidas desde la alta Edad Media: la peregrinación a Tierra Santa, durante la cual los fieles visitan devotamente los lugares de la Pasión del Señor; la devoción a las caídas de Cristo bajo el peso de la cruz; la devoción a los caminos dolorosos de Cristo, la devoción a las estaciones de Cristo, esto es, a los momentos en los que Jesús se detiene durante su camino al Calvario».

¿Qué es el via matris?

Es otro ejercicio de piedad que «se armoniza bien con algunos temas propios del itinerario cuaresmal». Se trata de siete episodios principales en la vida dolorosa de la Madrid, considerados como los siete dolores de Santa María Virgen. Considera toda la vida de la Virgen, desde el anuncio profético de Simeón hasta la muerte y sepultura de Jesús, su hijo.

«Remite al misterio de la Iglesia: las estaciones del via matris son etapas del camino de fe y dolor en el que la Virgen ha precedido a la Iglesia que esta deberá recorrer hasta el final de los tiempos».

¿Cuál es el mensaje del papa Francisco para la Cuaresma 2024?

A través del desierto nos guía a la libertad es el mensaje del papa Francisco para la Cuaresma 2024.

«En Cuaresma, encontramos nuevos criterios de juicio y una comunidad con la cual emprender un camino que nunca antes habíamos recorrido», dice.