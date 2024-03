Francisco invita a los fieles a considerar que «Jesús no vino al mundo para condenar, sino para salvar»

El Santo Padre ha hecho referencia en el Ángelus a que «no debemos juzgar y condenar a los demás»

El papa Francisco ha presidido este domingo el rezo del Ángelus desde el Vaticano. El Santo Padre ha indicado que Jesús «no utiliza el conocimiento de nuestros pecados para señalarnos con el dedo, sino para abrazar nuestra vida, liberarnos de nuestros pecados y salvarnos». En sus palabras en el Ángelus de este IV Domingo de Cuaresma, e Francisco ha invitado a los fieles a considerar que «Jesús no vino al mundo para condenar, sino para salvar». El pasaje litúrgico del Evangelio narra el encuentro y la conversación del Maestro con Nicodemo, fariseo y uno de los jefes de los judíos.

El Pontífice expresó que Cristo muestra a menudo que es capaz de ver en profundidad el corazón y el pensamiento de las personas a las que se acerca, cuyas intenciones y contradicciones desvela. «Ante Jesús no hay secretos: Él lee en el corazón de cada uno de nosotros. Y esta capacidad podría ser perturbadora porque, si se mal utilizada, hace daño a las personas, exponiéndolas a juicios faltos de misericordia».

Dios no nos señala con el dedo

Ha continuado explicando que «todos nos equivocamos y, si el Señor usara el conocimiento de nuestras debilidades para condenarnos, nadie podría salvarse. Pero Él no lo utiliza para señalarnos con el dedo, sino que abraza nuestras vidas para liberarnos de los pecados y salvarnos. No le interesa procesarnos y someternos a una sentencia. Él quiere que ninguno entre nosotros se pierda. La mirada del Señor sobre nosotros no es un faro cegador que deslumbra y pone en dificultad, sino el suave resplandor de una lámpara amiga, que nos ayuda a ver en nosotros el bien y a darnos cuenta del mal, para convertirnos y sanarnos con el apoyo de su gracia».

No nos corresponde condenar

Por último, ha animado a seguir el ejemplo de Jesús, ya que «los cristianos estamos llamados a hacer lo mismo. Pensemos en nosotros, que tantas veces condenamos a los demás; que tantas veces nos gusta cotillear, buscar chismes contra los demás. Pidamos al Señor que nos dé a todos esta mirada de misericordia, que miremos a los demás como Él nos mira a todos. Que María nos ayude a desear el bien de los demás».