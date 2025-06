Gracias, Adrià

By

Adrià Montoro es un joven que escuchó a un amigo que esperaba un trasplante y algo le hizo clic: “Me puse en su piel y pensé en lo que Jesús hizo por nosotros. Él no dio una parte, lo dio todo. Yo, simplemente, podía dar un riñón.” En todo momento, la fe de Adrià fue su guía. “En el Evangelio vemos que Jesús se identifica con quienes sufren. Si de verdad lo seguimos, no podemos permanecer indiferentes. Para mí, esto no es heroísmo, es coherencia cristiana”, explica Adrià.

Coincidiendo con el domingo de Corpus, fiesta en que los cristianos celebramos la presencia real de Cristo en la Eucaristía, el testimonio de Adrià adquiere una dimensión profunda. “Jesús nos da su cuerpo para que tengamos vida. A mi manera, yo también he querido dar una parte de mi cuerpo para que otra persona pueda vivir. Es mi manera de responder a este amor que he recibido”, estas fueron palabras de Adrià.

Este año, Cáritas ha escogido como lema del día de la caridad una frase muy significativa: “Allí donde hay personas, hay esperanza”. En Adrià, esta esperanza se ha hecho gesto concreto, silencioso y valiente. Su acción, vivida con discreción y plegaria, nos impacta y hace presente el amor de Dios. Nos muestra que todos podemos ofrecernos y ofrecer esperanza y solidaridad a través de Cáritas.

“Sé que esto puede parecer una cosa grande, pero yo solo he intentado vivir el Evangelio con radicalidad”, concluye. “Hay muchas maneras de darse: con tiempo, con escucha, con perdón… Yo he tenido la oportunidad de hacerlo así. Y, sinceramente, es una de las decisiones más felices de mi vida”.

Con ejemplos como el de Adrià Montoro, el Corpus Christi recupera su esencia: una fiesta que nos recuerda que el amor verdadero siempre se hace acción. Os invito a canalizar el amor operativo a través de la participación y solidaridad con Cáritas diocesana. Jesús Sacramentado que se ofrece cada día en el altar, nos envía a hacerlo presente en un quirófano, en una decisión generosa, en tantos proyectos de promoción humana integral desde Cáritas. ¡Ven a probarlo!