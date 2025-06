Yo me pregunto: Jesús, ¿qué me quieres decir con esta escena de tu ascensión a los Cielos? ¿Qué es lo que me quieres decir? Y cuando lo pienso contigo, veo que tu mensaje me dice muchas cosas para mi propia vida. Asciendes… Se me queda la palabra «ascender». ¿Qué es ascender? Elevar todo. Y me dices que ya te vas, pero que no voy a estar sola, que Tú me vas a dar la fuerza de tu Espíritu, la fuerza de tu amor, que me vas a revestir con la fuerza de tu ilusión y de tu amor.