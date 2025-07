Jonathan Roumie, Jesús en ‘The Chosen’: «Este papel me ha hecho entender mi fe más profundamente»

La quinta temporada de esta exitosa serie, que fue presentada en Madrid en marzo, pasó por el Vaticano hace unos días. Estará disponible en plataformas a finales de este mes

La Última Cena es la quinta temporada de The Chosen. No es ningún avance contar de qué trata y cómo acaba. ¿Pero cómo les ha cambiado la vida a los actores que han interpretado a Jesús, a la Virgen María, a los apóstoles y a las mujeres que le seguían? ¿Qué han aprendido de unos personajes tan potentes? Jonathan Roumie, a su paso por Madrid, confiesa que ha sido una temporada exigente por la dureza de los hechos. No es fácil representar a alguien que es humano y a la vez divino —característica que no comparten los demás actores—. El propio Roumie revela que se ha fijado más en el Jesús humano a la hora de inspirarse para su papel, y aun así, admite entre risas que se siente muy lejos de hacerlo, puesto que la humanidad de Jesús era perfecta y, por tanto, muy lejana a la que él experimenta. Lo más interesante de la serie —también es una idea de Roumie— es mirar al verdadero Jesús y buscar con él la intimidad que tenía con sus apóstoles.

Los productores han conseguido que una serie que narra la vida pública de Jesús de Nazaret, entre una abundancia extrema de producciones, llegue a las plataformas más conocidas y sume cientos de millones de espectadores en todo el mundo. Un éxito que no ha restado humildad y amabilidad al protagonista, con quien ha podido hablar ECCLESIA.

—¿Cómo ha cambiado su fe el hecho de haber interpretado el papel de Jesús en The Chosen?

—Diría que ha profundizado mi fe. Me ha hecho querer estar más inmerso en mi fe, entenderla más profundamente y practicarla con más frecuencia. Porque, ¿sabes?, cuanto más tiempo pasas con Jesús, más cerca quieres caminar, más cerca quieres estar de él, más quieres ser como él e imitar su comportamiento, y eso viene con la Palabra y la práctica de la fe.

—Esta producción ha sido un éxito. Puedo imaginar que muchos de los espectadores no son creyentes, así que es una buena oportunidad para dar a conocer a Jesús, su vida y sus enseñanzas. ¿Es consciente de que se han podido producir conversiones a raíz de la serie? ¿Conoce alguna historia?

—Sí. He conocido a varias personas cuyas vidas han cambiado. Recientemente, recibimos un mensaje de unas personas que habían sido criadas en el ateísmo o agnosticismo. No habían recibido ninguna fe, pero de adultos decidieron llevar a sus hijos a una escuela católica y comenzaron a involucrarse más. Empezaron a ir a Misa. Luego, vieron la serie, y ahora estaban en este viaje de conocer más a Jesús. Están entrando en el programa RICA (Ritual de Iniciación Cristiana de Adultos), que es, básicamente, un camino para convertirse en católico, el proceso de conversión para ser bautizado en la Iglesia. Es un cambio gigante con respecto a cómo fueron criados durante la mayor parte de sus vidas hasta la vida adulta y tuvieron sus propios hijos. Y así se ve cómo Dios puede usar una serie como esta para impactar en la vida de las personas y, en última instancia, afectar a su futuro espiritual y su salvación.