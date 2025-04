Valiente san Pablo, y valiente el papa Francisco, que retoma esta expresión paulina en un año marcado por las guerras -Ucrania y Tierra Santa, pero también Siria, Yemen, y tantas que se nos olvidan…- por la polarización, la incertidumbre, la falta de sentido. Qué valiente y qué verdadera.

Ayer escuché el testimonio de Bahjat Azrie, psicólogo de los Maristas Azules en Alepo. En un determinado momento dijo una frase que me hizo saltar de la silla, que cómo se les puede decir a los sirios que la esperanza no defrauda tras tantos años de no levantar cabeza, que ya no saben dónde ponerla. Es posible que yo lo entendiera mal, porque acto seguido exclamó que sin esperanza no se puede vivir, y que para ellos -los cristianos sirios- la esperanza es una decisión diaria que toman al levantarse cada día.

Pienso que quien ha rescatado esta sentencia de san Pablo ha sido un papa -lo ha hecho en la bula de convocatoria de este Año Jubilar de la esperanza- que acaba de pasar un mes largo en el hospital, donde en algunos momentos críticos se ha temido por su vida. Un papa que ha visto de cerca la muerte, que se ha mostrado débil, enfermo, frágil, vulnerable ante el mundo. Que sin voz ha vuelto a decir que la esperanza no defrauda.

Ya lo vimos en la enfermedad de san Juan Pablo II, de cuya muerte hemos conmemorado esta semana los 20 años. En ECCLESIA hemos publicado una larga entrevista con Valentina Alazraki, la vaticanista más veterana, que decía que si la primera etapa de su pontificado fue impresionante porque realmente estaba cambiando la historia, la etapa final de enfermedad, cuando el Papa tenía ya el rostro rígido, inmovilizado por el parkinson, fue si cabe, más revolucionaria.

Escribía Francisco en la convocatoria del Jubileo que «la esperanza efectivamente nace del amor y se funda en el amor que brota del Corazón de Jesús traspasado en la cruz». Desde entonces, podemos decir con valentía que la esperanza no defrauda, también a los sirios que sufren la guerra, porque la esperanza traspasa cada cruz.