La Iglesia que quiere Florencio Roselló, nuevo arzobispo de Pamplona: «La que vive igual su fe en una cárcel o en una catedral»

El mercedario ha recibido este sábado la consagración episcopal en la catedral de Pamplona

Florencio Roselló ya es arzobispo de Pamplona. Este sábado ha recibido la ordenación episcopal e iniciado su ministerio tras décadas dedicado a la pastoral penitenciaria. Y, precisamente, la cárcel ha estado muy presente en su primer saludo como pastor de la Iglesia en Navarra.

Un momento que aprovechó para confesar cuál es la Iglesia que quiere y sueña en Navarra: «La Iglesia que igual vive su fe en una cárcel, en un caserío, en la catedral, en una parroquia, en un hospital o en un convento. Dios se encarna en cada una de las diferentes realidades en las que viven sus hijos e hijas, nosotros».

También ha dicho que llega para servir a toda la Iglesia de Pamplona y Tudela y para que el Evangelio de Dios se haga vida. «Vengo a servir, pero para servir hay que escuchar. Escuchar demandas, sensibilidades, resistencias», ha agregado.

Y ha repetido las palabras de Francisco en la JMJ de Lisboa: «Todos, todos, todos». «También quiero escuchar al diferente, al singular, al que pueda mantener alguna diferencia conmigo, porque también a ellos me ha enviado el Señor. Deseo que nadie en nuestra Iglesia se sienta discriminado y fuera de lugar. Nadie por su origen, por su lengua, por su sexo, por su ideología política, puede quedar al margen de la Iglesia», ha recalcado el religioso mercedario.

Tras manifestar que su preferencia serán los pobres, los presos, los migrantes, las víctimas de trata, a los que mostrar que la Iglesia es su casa, no solo como alguien que los acoge y que no se sientan un número que engrosar estadísticas.

Del mismo modo, ha subrayado que llega sin programa, porque lo primero que quiere hacer es escuchar. «No tengo oro, ni plata, no tengo, ni sé, fórmulas mágicas. Tengo a Jesús resucitado que me envía a Navarra a anunciar su mensaje. Vengo con la sencillez de los trabajadores de la viña, que son llamados a distinta hora del día para ir a trabajar, y a todos paga lo mismo. El pago es la entrega, la responsabilidad y la generosidad», ha dicho.

Las cualidades del pastor y dos consejos, según el cardenal Omella

Antes de la alocución del nuevo arzobispo, el cardenal Juan José Omella, cardenal arzobispo de Barcelona, ha señalado en la homilía cuáles deben ser las cualidades de un pastor: tener una visión global del rebaño, cuidar a las ovejas, cultivar la paciencia, identificarse mutuamente y entregar la vida por las ovejas.

Y le ha ofrecido al nuevo prelado dos consejos. El primero: «Comprueba periódicamente que los momentos más importantes de tu ministerio sean los que pasas a los pies del Señor presente en el Sagrario y los que pasas con tu pueblo. ¡Tu oficina debería ser una escala entre ambos!»

Y el segundo: «No olvides que eres arzobispo de todos los habitantes de esta archidiócesis de Pamplona y Tudela, no solo de los católicos. No te dejes encerrar en las preocupaciones internas de la Iglesia, sino escucha atentamente los anhelos de nuestra sociedad, en particular, el clamor de los más pobres».