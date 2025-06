León XIV y el deporte

Gema Sáez es directora del Grupo de Investigación Deporte y Hecho Religioso de la UFV

El papa León XIV, religioso agustino, ha demostrado un interés particular por el deporte, viéndolo como una herramienta para el crecimiento integral de la persona. Solía jugar al tenis en el Instituto Patrístico Agustiniano, un lugar que le permitía combinar el ejercicio físico con la contemplación espiritual. Su afición al deporte refleja cómo este puede ser una vía para el crecimiento integral de la persona, como lo evidenció al encontrarse con el tenista Jannik Sinner en el Vaticano. En un sentido agustiniano, donde la persona busca la armonía entre sus diversas dimensiones (corporal, espiritual, social, emocional, etc.), el deporte se convierte en un medio para alcanzar ese desarrollo integral, promoviendo la paz interior y reflejando, al mismo tiempo, los valores de justicia y verdad que deben guiar nuestra relación con Dios y con los demás.

Como se señala en la Primera Carta a los Corintios (6,19-20), el cuerpo es un templo del Espíritu Santo, lo que nos invita a respetarlo no solo por razones de salud, sino también como un acto de veneración hacia la creación de Dios. El deporte no solo promueve el bienestar físico, sino que favorece el crecimiento espiritual. No solo fortalece el cuerpo, sino que, al practicarlo, desarrollamos virtudes cristianas como la perseverancia ,la humildad y el autocontrol, reflejando el amor a Dios no solo con palabras, sino con acciones concretas.

La visión agustiniana del ser humano, centrada en la búsqueda de la verdad y la paz, se conecta con el deporte. San Agustín enseñaba que esta búsqueda debe abarcar tanto el cuerpo como el alma. En su célebre frase «nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti» (Confesiones, I, 1), Agustín nos recuerda que solo al encontrar la paz en Dios logramos la verdadera serenidad. Este principio se refleja en el deporte, donde el esfuerzo físico no solo busca la superación personal, sino que también ofrece una oportunidad para integrar la dimensión corporal y espiritual. El deporte se convierte en un medio para profundizar nuestra relación con Dios y fortalecer nuestra vida interior. A través de la disciplina, el esfuerzo y la perseverancia, pone a prueba nuestras virtudes cristianas, enseñándonos a superar dificultades, reconocer nuestros límites y aprender de los fracasos, no solo para mejorar físicamente, sino también para crecer espiritualmente.

La comunidad es un valor esencial en la identidad agustiniana, y para el papa León XIV esta dimensión es clave, como mostró en su visita sorpresa a la Curia General de los Agustinos. Al inicio de su papado, recordó la famosa frase de San Agustín: «Para vosotros obispo, con vosotros cristiano» (Sermón 340, 1), subrayando su cercanía y compromiso con los fieles, más allá de los roles jerárquicos, en una fraternidad cristiana. San Agustín enfatizaba la importancia de vivir en unidad para alcanzar la plenitud humana. Este gesto del Papa destaca la importancia de la comunidad, un valor que también se refleja en la visión cristiana del deporte. Al igual que en la vida comunitaria, el deporte enseña cooperación, solidaridad y trabajo en equipo, principios fundamentales en la vida cristiana.

La pastoral deportiva inspirada por los valores agustinianos busca integrar la formación física con el desarrollo espiritual y el cultivo de la interioridad, cualidades que san Agustín consideraba clave para la plenitud humana. Ayuda a los jóvenes a vivir los principios cristianos tanto en la pista como en su vida cotidiana, reflejando su fe en cada acción y cultivando virtudes esenciales como la perseverancia, la humildad y el autocontrol, fundamentales para su vida cristiana y su crecimiento.

El deporte tiene un gran potencial evangelizador. La armonía entre la vida cristiana y la práctica deportiva permite a los deportistas dar un testimonio auténtico de fe y humildad. Vivir los valores del Evangelio en el deporte no solo fortalece el espíritu, sino que también inspira a otros a seguir el camino del amor y la fraternidad.

León XIV nos invita a ver el deporte como una vía para vivir los valores cristianos de manera concreta. Su afición demuestra que no se trata solo de ejercitar el cuerpo, sino de usarlo como una herramienta para formar el carácter, fomentar la comunidad y profundizar en la espiritualidad cristiana. Estos valores son fundamentales no solo en la visión agustiniana, sino en un crecimiento integral y pleno de la persona.