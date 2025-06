Leone XIV e lo sport

Gema Saéz è direttrice del Gruppo di Ricerca Sport e Fede Religiosa (Universidad Francisco de Vitoria)

Papa Leone XIV, religioso agostiniano, ha dimostrato un interesse particolare per lo sport, vedendolo come uno strumento per la crescita integrale della persona. Era solito giocare a tennis presso l’Istituto Patristico Agostiniano, un luogo che gli permetteva di combinare l’esercizio fisico con la contemplazione spirituale. La sua passione per lo sport riflette come questo possa essere una via per lo sviluppo integrale della persona, come ha dimostrato incontrando il tennista Jannik Sinner in Vaticano. In una prospettiva agostiniana, in cui la persona cerca l’armonia tra le sue diverse dimensioni (corporea, spirituale, sociale, emotiva, ecc.), lo sport diventa un mezzo per raggiungere tale sviluppo integrale, promuovendo la pace interiore e riflettendo, allo stesso tempo, i valori di giustizia e verità che devono guidare il nostro rapporto con Dio e con gli altri.

Come si afferma nella Prima Lettera ai Corinzi (6,19-20), il corpo è tempio dello Spirito Santo, il che ci invita a rispettarlo non solo per motivi di salute, ma anche come atto di venerazione verso la creazione di Dio. Lo sport non solo promuove il benessere fisico, ma favorisce anche la crescita spirituale. Non solo rafforza il corpo, ma, praticandolo, sviluppiamo virtù cristiane come la perseveranza, l’umiltà e l’autocontrollo, riflettendo l’amore di Dio non solo con le parole, ma con azioni concrete.

La visione agostiniana dell’essere umano, centrata sulla ricerca della verità e della pace, si collega allo sport. Sant’Agostino insegnava che questa ricerca deve comprendere sia il corpo che l’anima. Nella sua celebre frase «il nostro cuore è inquieto finché non riposa in te» (Confessioni, I, 1), Agostino ci ricorda che solo trovando la pace in Dio raggiungiamo la vera serenità. Questo principio si riflette nello sport, dove lo sforzo fisico non cerca solo il superamento personale, ma offre anche un’opportunità per integrare la dimensione corporea e spirituale. Lo sport diventa un mezzo per approfondire la nostra relazione con Dio e rafforzare la nostra vita interiore. Attraverso la disciplina, lo sforzo e la perseveranza, mette alla prova le nostre virtù cristiane, insegnandoci a superare le difficoltà, riconoscere i nostri limiti e imparare dai fallimenti, non solo per migliorare fisicamente, ma anche per crescere spiritualmente.

La comunità è un valore essenziale nell’identità agostiniana, e per papa Leone XIV questa dimensione è fondamentale, come ha mostrato nella sua visita a sorpresa alla Curia Generale degli Agostiniani. All’inizio del suo pontificato, ha ricordato la famosa frase di Sant’Agostino: «Per voi sono vescovo, con voi sono cristiano» (Sermone 340, 1), sottolineando la sua vicinanza e il suo impegno con i fedeli, al di là dei ruoli gerarchici, in una fraternità cristiana. Sant’Agostino sottolineava l’importanza di vivere in unità per raggiungere la pienezza umana. Questo gesto del Papa evidenzia l’importanza della comunità, un valore che si riflette anche nella visione cristiana dello sport. Come nella vita comunitaria, lo sport insegna cooperazione, solidarietà e lavoro di squadra, principi fondamentali nella vita cristiana.

La pastorale sportiva ispirata ai valori agostiniani cerca di integrare la formazione fisica con lo sviluppo spirituale e la coltivazione dell’interiorità, qualità che Sant’Agostino considerava fondamentali per la pienezza umana. Aiuta i giovani a vivere i principi cristiani sia sul campo che nella vita quotidiana, riflettendo la loro fede in ogni azione e coltivando virtù essenziali come la perseveranza, l’umiltà e l’autocontrollo, fondamentali per la loro vita cristiana e la loro crescita.

Lo sport ha un grande potenziale evangelizzatore. L’armonia tra la vita cristiana e la pratica sportiva permette agli atleti di dare una testimonianza autentica di fede e umiltà. Vivere i valori del Vangelo nello sport non solo rafforza lo spirito, ma ispira anche gli altri a seguire il cammino dell’amore e della fraternità.

Leone XIV ci invita a vedere lo sport come una via per vivere concretamente i valori cristiani. La sua passione dimostra che non si tratta solo di esercitare il corpo, ma di usarlo come uno strumento per formare il carattere, promuovere la comunità e approfondire la spiritualità cristiana. Questi valori sono fondamentali non solo nella visione agostiniana, ma anche per una crescita integrale e piena della persona.