Luis de la Fuente: «La casualidad es un pseudónimo de Dios cuando no quiere firmar»

El seleccionador nacional de fútbol, al que ha sido concedido el Premio Ética y Valores del CEU, protagoniza la inauguración del diploma universitario de Experto en Liderazgo y Compromiso Cívico de CEU-CEFAS

La Fundación Universitaria San Pablo CEU ha concedido al seleccionador nacional de fútbol, Luis de la Fuente, el Premio Ángel Herrera ‘Ética y Valores’. Este galardón, que se otorga con carácter anual, ha recaído sobre el técnico por «normalizar de manera pública y cotidiana el reconocimiento de sus valores, principios y creencias», hablando «sin tapujos de su fe» y considerándola como algo «fundamental en su vida», así como por el hecho de «haberse convertido, a través de su ejemplo, en un referente para las nuevas generaciones, convirtiendo el respeto en un elemento clave e imprescindible de la convivencia».

Luis de la Fuente ha sido el protagonista en la inauguración del diploma universitario de Experto en Liderazgo y Compromiso Cívico de CEU-CEFAS, durante la ponencia titulada «Juventud, liderazgo y cultura del esfuerzo». Posteriormente, en su charla coloquio con la directora del título, María San Gil, el seleccionador nacional ha explicado que, para él, «es una responsabilidad y una obligación decir abiertamente lo que uno piensa. En esa responsabilidad estoy obligado a reconocer libremente que soy católico y creo en Dios. Dentro de la diversidad que existe, quiero que me respeten y estar también ahí, no que me saquen fuera».

Del mismo modo, el entrenador de fútbol ha querido agradecer los valores y la educación recibida en su familia, gracias a los cuales se ha convertido en la persona que es hoy: «Gracias a mi familia y la religión, no sé lo que es la soberbia, el egoísmo o el rencor».

Durante su intervención, De la Fuente ha dado algunas de las claves que mantiene siempre en su trabajo, como desterrar la palabra «fracaso» de su diccionario o vivir el día a día con pasión, siempre luchando para mejorar. En este sentido, el seleccionador ha reconocido que, con independencia de la intención con que se lancen, «el mejor de los halagos que he recibido es que soy de perfil bajo; he hecho mi propio camino a base de trabajo, dedicación y humildad». Un camino que, ha recordado, «no habría logrado sin un equipo técnico y unos jugadores magníficos». En esta línea, ha incidido en la importancia no solo de gestionar buenos profesionales, sino deportistas con valores: «Si gestionas buenas personas, que crean en ti, todo es más fácil».

Con respecto a los éxitos logrados durante sus últimos años como seleccionador, ha recalcado que «no creo en la jefatura, el orden de mando no me gusta. Entendí que no era la fórmula. El líder no impone, atrae. Yo intento liderar un grupo de personas de una manera democrática; aunque sea yo el que decide, escucho a todo el mundo y valoramos. Todos se sienten involucrados, con un buen ambiente». A modo de conclusión, De la Fuente ha querido dejar una sentencia para pensar: «La casualidad es un pseudónimo de Dios cuando no quiere firmar».

Con la intervención de Luis de la Fuente ha quedado abierta la quinta edición del Diploma Universitario de Experto en Liderazgo y Compromiso Cívico, una iniciativa formativa «innovadora y exclusiva y diseñada para aquellos alumnos con inquietudes políticas y culturales que quieran recibir una formación sólida en el ámbito de las ideas liberal-conservadoras», que se organiza desde el Centro de Estudios, Formación y Análisis Social CEU-CEFAS.

En cuanto a los Premios CEU Ángel Herrera, pretenden distinguir y potenciar la labor de personas, instituciones y empresas que han destacado por su contribución a la mejora de la sociedad y la promoción del bien común. Estos galardones toman el nombre del fundador de la Asociación Católica de Propagandistas y de la Fundación, el prelado Ángel Herrera. No es la primera vez que este galardón recae en ilustres deportistas, como Rafael Nadal, Pau Gasol o Vicente del Bosque, así como en profesionales excelentes de la talla del cardiólogo Valentín Fuster o el productor mexicano Eduardo Verástegui, incluso en instituciones, como Cáritas Española, Ayuda a la Iglesia Necesitada España, Fundación Aladina y centro Madrid-San José de la Congregación de las Hermanitas de los Pobres, entre otros.