Me imponen el Palio Arzobispal

El próximo 6 de octubre, domingo, te invito a la ceremonia de imposición del Palio Arzobispal que será en la catedral de Pamplona a las 18,00h. Recibiré el Palio de manos del Nuncio de Su Santidad en España Mons. Bernadito Auza.

Imagino que te estarás preguntado qué es el Palio y qué sentido tiene. La imagen del Palio Arzobispal tiene forma de faja o collar que el arzobispo se coloca encima de los hombros y alrededor del cuello. De él cuelgan dos tiras, una cae por delante del pecho y la otra por la espalda. El Palio es de lana blanca con cinco cruces de seda, que son de color negro. Suele adornarse o llevar también, dibujados, tres clavos metálicos, que recuerdan los clavos de la pasión de Cristo, y van colocados, uno de frente, otro por la espalda y el tercero por el lado del corazón. La lana de los Palios que ese año se van a imponer a los nuevos arzobispos, se bendice el 21 de enero en la memoria de Santa Inés. Esta lana procede de unos corderitos que son criados por los padres trapenses de trefontane en Roma, y los Palios son elaborados por las hermanas benedictinas de Santa Cecilia.

Benedicto XVI, en el inicio de su pontificado, relacionó la imposición del Palio a cargarnos unos a otros como la parábola del pastor llevando la oveja perdida. El arzobispo carga sobre sus hombros su diócesis y el resto de las diócesis sufragáneas de la provincia eclesiástica. Más que un honor o una distinción es un servicio a toda la Provincia Eclesiástica.

El Palio al que me refiero es un ornamento que lo llevan el Papa y los arzobispos Metropolitanos y se usa en las misas pontificales y solemnes. Llevar el Palio supone manifestar la comunión con el Papa y con su ministerio. Supone asumir las cargas de la Provincia Eclesiástica, así como el Papa asume las cargas de toda la Iglesia.

La Provincia Eclesiástica de Pamplona, y por la que su arzobispo lleva el Palio, la conforman cuatro diócesis: San Sebastián, Calahorra y La Calzada-Logroño, Jaca y Pamplona como cabeza. Antiguamente el Palio era signo de autoridad, en la actualidad es signo de comunión de todas las diócesis que conforman la Provincia Eclesiástica. Las diócesis mencionadas anteriormente nos reunimos con una cierta periodicidad para estudiar y tratar temas que pueden ser comunes a las diócesis implicadas y temas de la Iglesia española y universal. Es un signo de comunión y fraternidad episcopal.

Como he dicho al principio de mi carta, el Palio Arzobispal me lo impondrá el Nuncio Apostólico de Su Santidad en España Monseñor Bernardito Auza. Con este gesto manifestamos la comunión con el Santo Padre el Papa Francisco. Y lo hacemos en la Catedral Metropolitana de Pamplona. Asistirán los obispos sufragáneos, es decir los obispos de las diócesis que pertenecen a la Provincia Eclesiástica, a saber: San Sebastián, Calahorra y La Calzada-Logroño y Jaca, además de otros hermanos en el episcopado que me acompañarán ese día.

Celebrar este momento en la Catedral, significa hacer partícipes de este momento a nuestra diócesis y a todas las diócesis sufragáneas. Vivir la comunión con el Santo Padre y también con las diócesis hermanas de la Provincia Eclesiástica. A la ceremonia están invitados sacerdotes, diáconos, seminaristas, religiosos y religiosas y laicos de nuestra diócesis y de las diócesis hermanas. Quiere ser una celebración de comunión y fraternidad. Todos juntos formamos la Provincia Metropolitana de Pamplona. Este día queremos hacer realidad lo que Jesús ha pedido a todos los creyentes, “Padre, que todos sean uno, como tú y yo somos uno, para que el mundo crea” (Jn. 17, 21).

Este día 6 de octubre, en la Catedral de Pamplona con la imposición del Palio, todos renovaremos nuestra comunión filial con el Santo Padre, a la vez que nuestra fraternidad con las diócesis de la Provincia Eclesiástica. Es un momento profundo de eclesialidad en nuestra Iglesia. Pido tu oración para que pueda servir como Metropolitano según los designios de la Iglesia y del Santo Padre.

Sacerdotes, diáconos, seminaristas, religiosos, religiosas, laicos, ¡¡¡os espero a todos el próximo 6 de octubre a las 18,00h. en la Catedral de Pamplona!!!. Necesito tu ayuda para llevar sobre mis hombros el Palio Arzobispal que el Nuncio de Su Santidad en España me va a imponer. Pero, sobre todo, quiero que sea un Palio para el servicio de nuestra Provincia Eclesiástica.