“¡No olvidemos la fecha de nuestro bautizo!” Esta advertencia nos la hace a menudo el papa Francisco. La recuerdo especialmente hoy y la comparto con vosotros fraternalmente, ya que este es el domingo celebramos la fiesta del Bautismo del Señor.

El papa Francisco suele decirnos: “si yo os preguntara ahora a cada uno de vosotros, cuál es la fecha de tu bautizo, seguramente algunos no lo recordaríais”. Recordar la fecha del día en que fuimos bautizados es algo muy bonito porque es recordar el momento en que fuimos hechos hijos de Dios con Jesús. “Y en casa -continúa sugiriéndonos el Santo Padre-, preguntad a la madre, a la tía, a la abuela, o a los abuelos: pero yo ¿cuándo fui bautizado o bautizada? Y recordad esta fiesta para celebrarla, para agradecer al Señor.”

Con la fiesta del Bautismo del Señor, este domingo continuamos celebrando la manifestación de Dios en Jesús, todavía un niño hasta ayer, solemnidad de la Epifanía, y hoy ya adulto. A pesar de que los niños y las niñas aún jueguen con los regalos de Reyes acabados de estrenar, muchas cosas han cambiado ya en ºel ambiente de los adultos. Tal vez hemos pasado rápidamente a las rebajas de enero. Preguntémonos: ¿entraremos en período de rebajas en nuestra vida cristiana? ¿Volveremos quizás a la rutina olvidando que nuestro camino de discípulos misioneros del Señor tiene que ser siempre un camino sin rebajas, “andando juntos”, sinodalmente, en un camino hecho a su paso, por Él, con Él y en Él?

Ojalá que el gran anuncio de la salvación de la Navidad no entre en período de rebajas. Ojalá no corramos demasiado para guardar al Niño Jesús de nuestros pesebres hasta la Navidad del año próximo olvidando su mensaje de esperanza. Ojalá no perdamos la memoria y no olvidemos nunca la fecha del día en que fuimos inmergidos en Cristo y empezamos a ser miembros del Santo Pueblo de Dios, la Iglesia, hijos e hijas amados del Padre. ¡No olvidemos la fecha de nuestro bautismo!