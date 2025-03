Jesús, comenzamos un tiempo fuerte y comenzamos el tiempo de Cuaresma. Y hoy lo inicio con este texto que Tú me das hoy, que es el Miércoles de Ceniza. Todo me lleva a pensar… Reflexión… Ceniza… Pero ¿cómo quieres que viva yo el tiempo de Cuaresma? ¿Cómo quieres que viva este inicio de este tiempo fuerte que Tú me das hoy?…