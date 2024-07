El Papa en el ángelus: «Ante los sufrimientos y el pecado, Dios no nos aplasta»

Francisco pide una sociedad que no excluya a nadie, sino que, al estilo de Jesús, acoja a todos

El papa Francisco ha reflexionado durante el ángelus sobre el pasaje evangélico de este domingo, que habla de dos milagros, de personas que se consideraban impuras y ante las que Jesús se deja tocar y toca.

«Jesús se deja tocar y no tiene miedo de tocar. Incluso antes de la curación física, desafía un concepto religioso erróneo, según el cual Dios coloca a los puros en un lado y a los impuros en otro. En cambio, Dios no hace esta separación, porque todos somos sus hijos, y la impureza no proviene de la comida, la enfermedad o incluso la muerte, sino que la impureza proviene de un corazón impuro», ha dicho.

En este sentido, ha afirmado que «ante los sufrimientos del cuerpo y del espíritu, ante las heridas del alma, ante las situaciones que nos aplastan, e incluso ante el pecado, Dios no nos mantiene a distancia, Dios no se avergüenza de nosotros, Dios no nos juzga; al contrario, se acerca para dejarse tocar y tocarnos, y siempre nos levanta de la muerte».

Así, ha pedido que la Iglesia y la sociedad sigan este ejemplo y no excluyan a nadie, «no traten a nadie como impuro, para que cada persona, con su propia historia, sea acogida y amada sin etiquetas, sin prejuicios, sea amada sin adjetivos».

Tras la oración mariana, ha recordado a todos aquellos que sufren por los conflictos: «¡No olvidemos a la atormentada Ucrania, Palestina, Israel, Myanmar y tantos otros lugares donde tanto sufrimiento causa la guerra!».