El Papa en el ángelus: «Puedo conocer muchas cosas de Jesús, pero si no lo he encontrado, entonces no sé quién es»

Francisco vuelve a pedir que se detenga la guerra en Tierra Santa: «¡Que cese el conflicto en Palestina e Israel!»

El papa Francisco ha reflexionado este domingo, antes del rezo del ángelus, sobre qué significa conocer a Jesús. En su opinión, no basta con saber algo, sino que es necesario encontrarse con él, tener un encuentro personal.

«Para conocer al Señor no basta con saber algo de él, sino que es necesario seguirlo, dejarse tocar y cambiar por su Evangelio. Se trata de tener con él una relación, un encuentro. Yo puedo conocer muchas cosas de Jesús, pero si no lo he encontrado, entonces yo no sé quién es Jesús. Es necesario este encuentro que cambia la vida: cambia el modo de ser, cambia el modo de pensar, cambia las relaciones que tienes con los hermanos, la disposición a acoger y a perdonar, cambia las elecciones que haces en la vida. ¡Todo cambia si realmente has conocido a Jesús!», ha explicado.

En este sentido, ha recordado las palabras de un teólogo y pastor luterano, Bohoeffer, que fue víctima del nazismo, que afirmó que «el problema que no me deja nunca tranquilo es el de saber qué es realmente para nosotros hoy el cristianismo o quién es Cristo».

Y ha concluido: «Desafortunadamente, muchos ya no se hacen esta pregunta y se quedan tranquilos, adormecidos, incluso lejos de Dios. Es importante, en cambio, que nos preguntemos: ¿Yo me dejo inquietar, me pregunto quién es Jesús para mí y qué lugar ocupa en mi vida?».

Tras el rezo mariano, ha expresado su cercanía a las poblaciones de Myanmar y Vietnam, afectadas por las inundaciones, y ha recordado que este sábado ha tenido lugar en México la beatificación de Moisés Lira Serafín, sacerdote, fundador de la Congregación de las Misioneras de la Caridad de María Inmaculada.

Como es habitual, ha lanzado un grito para que se detenga la guerra y la violencia: «Pienso en la martirizada Ucrania, en Myanmar, pienso en Oriente Medio. ¡Cuántas víctimas inocentes! Pienso en las madres que han perdido hijos en las guerras. […] Rezo por las víctimas y sigo estando cerca de todas las familias de los rehenes. ¡Que cese el conflicto en Palestina e Israel! ¡Que cesen las violencias, que cese el odio! Que se libere a los rehenes, continúen las negociaciones y se encuentren soluciones de paz».