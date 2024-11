«¿Sale de usted eso que me preguntan, o son otros los que se lo han dicho de mí?»(Jn 18, 34)

La realeza de Cristo no es de ese mundo. Participamos de su reino no por un derecho de nacimiento, ni por una imposición. En el Reino de Dios nos adherimos por la fe, practicando la caridad y viviendo en la esperanza. Este domingo, solemnidad de Cristo Rey y con el que finaliza el año litúrgico, la Iglesia celebra la XXXIX Jornada Mundial de la Juventud recordando una cita del profeta Isaías que nos dice: «Quienes esperan en el Señor caminan sin cansarse » (cfr. Is 40,31). Caminar hacia el Reino es la labor del cristiano, una tarea que debemos cumplir con alegría y nunca como una imposición.

El papa Francisco, en su mensaje para esta jornada, recuerda a los jóvenes –nos recuerda a todos– que «nuestra vida es una peregrinación, un viaje que nos impulsa más allá de nosotros mismos, un camino en busca de la felicidad ; y la vida cristiana, en particular, es una peregrinación a Dios, nuestra salvación y plenitud de todo bien». Y con Dios está la salvación, que es el Reino. La palabra «reino» aplicada a Dios puede considerarse a menudo, hoy, políticamente incorrecta. Es cierto que si hablamos de Cristo como rey nos vienen a la cabeza a continuación los reyes de este mundo y, quien dice reyes, puede decir cualquier dirigente o gobernante. Y esos reyes mundanos a veces suscitan de todo menos esperanza. Pocos jóvenes –pocos de nosotros, en estos momentos– esperamos nada de los reinos de este mundo, y menos aún creemos que merezcan el esfuerzo de caminar hacia ellos sin desfallecer.

Cuando Pilato preguntó a Jesús si era rey, éste le respondió con otra pregunta: si lo que decía venía de él o le habían dicho otros. Predicar el Reino, hacer saber a los demás que esta realeza de Cristo es otra cosa, es nuestra tarea. El Reino no encaja bien con ninguna ideología, puesto que las ideologías son huidizas y siempre limitadas en el tiempo y en el contenido. Esto, los jóvenes lo saben muy bien, y ellos son los primeros y privilegiados transmisores del Reino, los primeros evangelizadores, quienes están viviendo la fe a pie de calle.

Nos habla el papa Francisco de cómo el Reino de Dios nos espera con los brazos abiertos con una imagen bien gráfica: «Al llegar a la basílica de San Pedro, en Roma, se atraviesa la plaza que está rodeada por la columnata diseñada por el famoso arquitecto y escultor Gian Lorenzo Bernini. La columnata, en su conjunto, tiene la forma de un gran abrazo: son los dos brazos abiertos de la Iglesia, nuestra madre, que acoge a todos sus hijos». Así es el Reino de Dios, aquel del que Cristo es el rey: unos brazos abiertos para acogernos a todos los que andamos sin desfallecer, movidos por la esperanza que nos da la fe en el Señor.