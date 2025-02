Ser signo de esperanza

El pasado once de febrero celebrábamos la festividad de Nuestra Señora de Lourdes, madre y protectora de todos aquellos que sufren alguna enfermedad. Es por ello que la Iglesia universal celebra en esta fecha la Jornada Mundial del Enfermo. En España comienza este día la Campaña del Enfermo con el lema «En esperanza fuimos salvados» (Rom 8,24), que está en consonancia con el año jubilar que estamos celebrando.

Hoy quiero compartir con vosotros una reflexión sobre un texto que nos puede ayudar a vivir con intensidad esta Jornada y toda la Campaña. Se trata del episodio de la curación del paralítico de Cafarnaúm (Mc 2,1-12).

El evangelista nos describe a una persona que sufre una enfermedad incurable. Se encuentra prostrado en una camilla y depende totalmente de la ayuda de los otros. En aquella época se pensaba que la enfermedad era consecuencia de algún pecado cometido por el enfermo o por sus padres. Eran personas marginadas, excluidas de la vida social y religiosa. La situación del paralítico nos puede recordar a todas las personas que se encuentran paralizadas por la enfermedad; y también a todos nosotros cuando nos sentimos bloqueados por problemas de salud o por las adversidades.

En este relato, el enfermo no está solo. Lo acompaña un grupo de personas que lo transportan en una camilla. Saben que Jesús se encuentra predicando en Cafarnaúm y se dirigen allí llenos de esperanza. Intentan entrar por la puerta de la casa donde está Jesús, pero hay tanta gente que no lo consiguen. Entonces suben al tejado y descuelgan al enfermo por el techo hasta llegar a Jesús. Estas personas que acompañan al paralítico no cierran los ojos ante su sufrimiento. Representan a todos aquellos que, con discreción y eficacia, se ponen al servicio de nuestros hermanos enfermos y los acercan a Jesús con audacia, creatividad y alegría.

El evangelista nos explica que Jesús no solo lo cura físicamente, sino que también le perdona los pecados. El encuentro con Jesús transforma su vida profundamente. Jesús le devuelve la esperanza y las ganas de vivir. Sanado y agradecido, él mismo coge su camilla y regresa a su casa. Ciertamente, Jesús nos ayuda a sobrellevar nuestros sufrimientos y nos da siempre una nueva oportunidad. Él nos dice a cada uno nosotros: «No recordéis lo de antaño, no penséis en lo antiguo; mirad que realizo algo nuevo; ya está brotando ¿no lo notáis?» (Is 43,18)

El papa Francisco nos anima a tratar con cariño a nuestros hermanos enfermos. «El amor -dice el Papa-, animado por la fe, hace que pidamos para los enfermos algo más grande que la salud física: pedimos una paz, una vida serena que parta del corazón y que es don de Dios» (cf. Mensaje del Santo Padre Francisco para la XXIV Jornada Mundial del Enfermo 2016). De hecho, como bien sabéis, el Santo Padre ha dispuesto, con motivo del Jubileo 2025 de la Esperanza, que también las obras de misericordia, entre las que se encuentra visitar y cuidar a los enfermos, sean motivo de indulgencia plenaria.

Queridos hermanos y hermanas, Jesús cuando veía a algún enfermo se acercaba a él, se interesaba por su situación, lo escuchaba y lo trataba con respeto. Los enfermos eran su prioridad. Pidamos a Dios que nos ayude a convertirnos en signo de esperanza y a llevar el consuelo de Cristo a nuestros hermanos que sufren alguna enfermedad.