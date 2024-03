Susan Kinyua, premio Harambee 2024 a la Promoción e Igualdad de la Mujer africana

Recibirá el premio el miércoles 20 de marzo en Madrid, en el Espacio All in One de Caixabank

La economista keniana, Susan Kinyua, ha recibido el Premio Harambee 2024 a la Promoción e Igualdad de la Mujer Africana, patrocinado por Laboratorios René Furterer de Pierre Fabre, por su compromiso profesional en la promoción de la mujer desde el Tercer Sector. A través de Kianda Foundation desarrolla proyectos que capacitan a la mujer de Kenia para el emprendimiento empresarial, que le proporciona un futuro y un impacto en la vida de su familia y en su entorno. Recibirá el premio el miércoles 20 de marzo en Madrid, en el Espacio All in One de Caixabank.

Sobre Susan Kinyua

Susan Kinyua es economista, está casada y es madre de 3 hijos. Licenciada en Banca y Finanzas. Tras 12 años trabajando en Barclays Bank, donde inició su carrera profesional realizando proyectos y funciones de gestión y liderazgo, preocupada por la situación social de la mujer en Kenia decidió cambiar de sector y escogió Kianda Foundation por estar centrada en la promoción de la mujer. En Kianda Foundation ha desarrollado, desde hace más de 20 años, programas de empoderamiento de las mujeres que han tenido un gran impacto social, incluyendo estrategias de sensibilización, colaboración social y fundraising.

Entre los méritos realizados por Kinyua que se destacan desde Harambee, sobresalen por encima de todo los siguientes:

– Capacitar con el Programa de Apoyo a Mujeres Empresarias (BWSP) FANIKISHA, a más de 4.500 mujeres kenianas en habilidades empresariales en 90 aldeas dentro de los condados de Nairobi, Kiambu, Kajiado y Meru; donde más del 80% de las beneficiarias han conseguido duplicar sus ingresos en seis meses después de los programas de capacitación.

– Prestar servicios de consultoría sobre la formación en habilidades empresariales, metodología y desarrollar un manual para replicar el programa Business & Life Skills entre las mujeres rurales, que también se ha implementado en países como Camerún, Uganda, Nicaragua, El Salvador, Guatemala y Kazajstán.

– Poner en marcha y convocar la conferencia de mujeres empresarias denominada: Cumbre Fanikisha, en la que han participado beneficiarias del programa Fanikisha.

– Implementar programas de salud mental para el personal y beneficiarias del programa. En la actualidad la Sra. Kinyua está compaginando su trabajo con el estudio de la licenciatura en psicoterapia para completar sus capacidades de trabajo con personas desfavorecidas.

– Aumentar la financiación de subvenciones para el programa de sensibilización.

La mayoría de las mujeres, que viven en condiciones de extrema pobreza, al inscribirse en los programas que dirige, han conseguido encontrar motivación para recomenzar sus vidas, algunas han iniciado negocios con los que pueden mantener a sus familias, otras han aumentado sus ingresos o han logrado reconstruir sus vínculos familiares.

Compromiso de la Fundación Kianda con la mujer

El principal objetivo de la Fundación Kianda es mejorar las oportunidades de las mujeres y las niñas a través de la educación y el desarrollo de habilidades profesionales y capacidad de liderazgo. Desde su inicio en 1961 ha logrado avances significativos en la educación de niñas y mujeres en Kenia. Kianda ha puesto en marcha centros de Formación Profesional: Kibondeni, Kimlea y Tewa, la escuela Kianda y las guarderías Gatina y Maramba en las plantaciones de té de Tigoni. Estas instituciones han tenido un impacto directo en la vida de más de 100.000 mujeres que han conseguido adquirir habilidades que les han ayudado a ser independientes. Más del 75% de ellas han podido acceder al mercado laboral.