Tierra Santa nos necesita urgentemente en tiempo de Guerra

Colecta del Viernes Santo por los Santos Lugares

Todos sabéis mi sensibilidad y mi apoyo incondicional a Tierra Santa desde siempre. Por todos los lugares donde he ejercido mi ministerio, he organizado peregrinaciones y en las diócesis donde el Señor me ha puesto, he organizado siempre peregrinaciones oficiales a Tierra Santa, siempre con la custodia franciscana y he fundado la asociación con Amigos de Tierra Santa. Lo último es que estoy escribiendo en la revista Tierra Santa que es el órgano oficial de Tierra Santa, un artículo habitualmente sobre Peregrinos a los lugares santos. Os animo a todos a subscribiros a esta revista como otra manera de colaborar con los cristianos de estos lugares santos.

Tres subrayados en estos momentos dramáticos que vive la humanidad en Tierra Santa y que no podemos mirar a otro lado

Es necesario en todas las parroquias hacer la colecta para los Santos Lugares.

En estos momentos sería un pecado de omisión no hacerla. Llamo muchas semanas a los lugares más significativos de Tierra Santa, a muchos amigos franciscanos de la custodia, me indican que lo que están pasando muy mal. Sobre todo los cristianos que la mayoría por las dificultades de sobrevivir acaban dejando sus casas, por lo que el peligro ahora, es que Tierra Santa se quede en un museo, en un recuerdo arqueológico solo. Entre todos hay que colaborar promoviendo peregrinaciones.

Acaban de realizar la peregrinación de la esperanza, donde se anima a seguir peregrinando actualmente con las dificultades que siempre han existido. Nosotros llamando a la prudencia, pedimos cada día la paz, por bien de todos. También de los peregrinos que siguen mirando al país de Jesús, “el quinto evangelio”.

Formar parte de Amigos de Tierra Santa. Es necesario potenciar esta asociación que nos reunimos una vez al mes, donde tenemos unas vísperas por la paz, una charla formativa y un compartir la sensibilidad y el compromiso por Tierra Santa, siempre a través de la custodia franciscana. Esta asociación, dentro de la Delegación de Peregrinación, es siempre una manera de encauzar todos los que han peregrinado a Tierra Santa y siguen “tocados” por la gracia de la Peregrinación y quieren seguir animando a la presencia cristiana en estos lugares.

Recordar en los oficios del Viernes Santo este año el drama de la falta de paz.

Es sangrante lo que está ocurriendo en todos los lugares donde la guerra ha tomado “derecho de ciudadanía”, Sudán, Ucrania y Tierra Santa que sigue golpeando en lo más profundo de nuestro corazón.

No puede seguir ni un día más la guerra que destroza la vida, las familias.

Con la Paz, no se pierde nada, con la guerra todo. El Papa Francisco, nos sigue diciendo «cada guerra es una derrota» y pedía «rezar por la paz en Israel y Palestina» por intercesión de la Virgen María aprovechando este mes de octubre dedicado a la oración del rosario: «No nos cansemos de invocar, por intercesión de María, el don de la paz en tantos países del mundo marcados por guerras y conflictos».

Animo a todos los párrocos a intensificar este año esta colecta para Tierra Santa, en este momento dramático, donde no podemos mirar a otro lado.



Paz y Bien.