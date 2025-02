Y se alejó… porque no le quisieron recibir

He escuchado esta narración, Jesús, y me pregunto: ¿qué es lo que me quieres decir con todo lo que te ocurrió en tu tierra, en Nazaret? ¿Qué mensaje me quieres dar? Realmente cuando oigo, pienso y reflexiono este hecho y esta continuación del texto del Evangelio del domingo anterior y que Tú estás en la Sinagoga y dices: “Hoy se cumple esta escritura que acabáis de oír”. Y todos asienten y te admiran, pero cuando se dan cuenta de que eres el hijo de José, ya no te quieren recibir. Y Tú te das cuenta y dices: “Seguramente me diréis: «Médico, cúrate a ti mismo». Cuanto hemos visto en Cafarnaún hazlo también en tu patria”. Y Él dirá muy triste: “Ningún profeta es bien recibido en su patria” …