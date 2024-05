Ante la I Jornada Mundial de los niños

A los sacerdotes, miembros de la Vida Consagrada, catequistas, familias y, especialmente, a los niños de la Archidiócesis de Toledo.

Es una gran alegría dirigirme a vosotros. Sobre todo, en esta ocasión, ya que el Papa Francisco ha convocado la primera Jornada Mundial de los niños en Roma los próximos días 25 y 26 de mayo. Quería hacerme eco e invitaros a vivirlo de un modo especial en toda nuestra archidiócesis.

Este evento es muy importante para nuestra Iglesia, para todos nosotros. Tiene un gran significado profético. No puede pasar desapercibido. Hay un secreto que hemos de escuchar y atender, especialmente, en estos días de la Jornada.

El lema de este acontecimiento es: “Yo hago nuevas todas las cosas” (Ap. 21,5). El Papa en su mensaje para esta Jornada nos invita a: “Ser ágiles como niños para comprender las novedades que el Espíritu suscita”. El Santo Padre pide mirar y escuchar a los niños. La vitalidad en nuestra Iglesia pasa por la vivencia profunda y sana de la infancia espiritual, que “no es otra cosa que vivir de las cosas pequeñas, sin avergonzarse de sólo pasos pequeños” (Mensaje para la Jornada Mundial de los niños).

Los niños son “la alegría de la humanidad y de la Iglesia, donde cada uno es como un eslabón de una larguísima cadena” (Mensaje). Por eso me gustaría dirigirme a vosotros. Vuestra vida y existencia es un regalo de Dios. Elser niños no es una etapa de la vida, sino que está llamado a ser un estado de vida. El niño es el que vive unido a Jesús. Jesús lo ha expresado: “De los que son como vosotros es el Reino de Dios” (Mt 19, 14). El ser niños es la Buena Noticia que os pido que no dejéis de vivir. Lo aprendemos de

Jesús. Vivid muy cerca de Jesús. Él es elNiño de su PadreDios. Todo lo vive desde ahí.

Invito a toda la comunidad cristiana y a las familias a que sigan por los medios de comunicación, especialmente nuestros medios diocesanos, el encuentro del sábado, 25 demayo de los niños con el Papa y la Eucaristía final, el domingo 26.

En las semanas siguientes se emitirá en Canal Diocesano un programa en el que tendré un encuentro con un grupito de niños para dialogar con ellos sobre la Jornada.

Pido que en todas las parroquias de nuestra archidiócesis el próximo domingo en las eucaristías con familias y niños o en las catequesis se haga esta oración. Es la que nos propuso el papa en el mensaje para este evento: “Ven, Espíritu Santo, muéstranos tu belleza que se refleja en los rostros de los niños y los niñas de la tierra. Ven, Jesús, que haces nuevas todas las cosas, que eres el camino que nos conduce al Padre, ven y quédate con nosotros. Amén”

Recemos porla paz en elmundo. Con mi bendición y agradecimiento.