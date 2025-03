Arrancan los ejercicios espirituales de la Curia con la ausencia física del Papa: «Estamos en comunión espiritual con él con mayor intensidad»

El tema central de las meditaciones, dirigidas por el nuevo predicador de la Casa Pontificia, el fraile capuchino y biblista Roberto Pasolini, es la vida eterna. La primera, titulada El fin será el comienzo, aportó una visión esperanzadora del Purgatorio

La Curia Romana comenzó en la tarde de ayer sus tradicionales ejercicios espirituales de Cuaresma en el Aula Pablo VI del Vaticano. Este año con la salvedad de la ausencia física del papa Francisco, quien, sin embargo, estará muy presente entre los participantes, pues, como ha reconocido en una entrevista con Vatican News el nuevo predicador de la Casa Pontificia, el fraile capuchino y biblista Roberto Pasolini, «nos reuniremos en oración por él con mayor intensidad», ensayando así una perfecta «comunión espiritual». «Su misma ausencia será una palabra para nosotros», ha apuntado, añadiendo que «su sufrimiento es profundamente evocador» para millones de personas que experimentan el dolor y la violencia en el mundo.

El tema central de estas jornadas será, así las cosas, nada más y nada menos que la vida eterna. La primera meditación del padre Pasolini, titulada El fin será el comienzo, ha abordado la promesa de la vida más allá de la muerte, un pilar fundamental de la fe cristiana y que, sin embargo, está experimentando una cierta «difuminación» en la conciencia contemporánea. «Hoy no es tanto contestada como ignorada», se ha afirmado durante la sesión.

Ante semejante indiferencia, el predicador ha querido lanzar un llamamiento urgente a todos los creyentes para «redescubrir el valor y la belleza de la vida eterna, a devolverle su auténtico sentido». Dicho enfoque adquiere una relevancia especial en el contexto del actual Jubileo de la Esperanza, y ante el «momento de profundo sufrimiento que atraviesa el Santo Padre».

El itinerario de reflexión propuesto por Pasolini se fundamenta, como no podía ser de otra forma, en la «revelación cristiana», tomando como punto de partida algunas formulaciones sintéticas del Catecismo de la Iglesia Católica, como «síntesis accesible del pensamiento teológico». Así las cosas, una de las ideas centrales extraídas es la concepción de la muerte «no como un fin, sino como un paso a la vida eterna, en comunión con Cristo». Esta noción hunde sus raíces en la Epístola a los Romanos, donde San Pablo afirma que «mediante el Bautismo, nos unimos a la muerte y resurrección de Cristo, accediendo así a la vida nueva».

Desde esta perspectiva, la muerte no es vista como una aniquilación, sino como un umbral que todos hemos de atravesar. El Catecismo, tal como se presenta en la meditación, describe este momento como aquel en el que tiene lugar el «juicio particular, evaluando la aceptación o el rechazo de la gracia de Dios». Se ha recordado asimismo que el Concilio Vaticano II reconoce que quienes siguen su conciencia en una búsqueda sincera de Dios pueden acceder a la vida eterna. El juicio final, siguiendo las mismas fuentes y haciéndose eco del pensamiento de san Juan de la Cruz, no se basará en «meros actos exteriores, sino en el amor vivido». «En la tarde de la vida, seremos juzgados por el amor», se ha citado.

En este sentido, la meditación profundizó en las posibles realidades que aguardan al ser humano tras la muerte: el Paraíso, la condenación eterna en el Infierno y la purificación final en el Purgatorio. La primera de ellas, como «plena realización del ser humano, una comunión eterna con Cristo en la que cada persona encuentra su verdadera identidad». La segunda, en tanto «separación definitiva de Dios», si bien ha subrayado que «la Iglesia nunca ha afirmado con certeza que nadie esté condenado allí».

El Purgatorio

Ha sido en la reflexión sobre el Purgatorio donde la meditación ha tomado un camino particularmente esperanzador. Como proceso de purificación para aquellos que, aunque en gracia de Dios, aún no están preparados para el Cielo, el padre Pasolini ha sugerido que «quizá en este último “destino” se encuentre la originalidad de la revelación cristiana», ya que ofrece «la posibilidad de un último momento de purificación» como «oportunidad de reconciliarse hasta el final con el amor infinito de Dios».

De esta forma, lejos de infundir temor, la reflexión de la Iglesia sobre la eternidad de la vida busca «alimentar la esperanza», insistiendo en que «nuestro destino depende de la libertad con que elijamos vivir en el amor». La verdadera purificación, por tanto, no se centra en alcanzar una perfección de por sí inalcanzable, sino en «aceptarnos plenamente a la luz del amor de Dios, superando la ilusión de que tenemos que ser “otros” para merecer la salvación».

La obsesión por ser perfectos

En consonancia, Pasolini ha abordado la frecuente «obsesión» por tener que ser perfectos, contraponiéndola a la enseñanza evangélica de que la verdadera «imperfección no es la fragilidad, sino la falta de amor». En esta línea, el Purgatorio puede interpretarse como «la última oportunidad para liberarnos del miedo a no ser suficientes, para aceptar con serenidad lo que somos, haciendo de él un lugar de relación y comunión con los demás». Se presenta como el «momento en que por fin dejamos de querer demostrar algo a Dios y simplemente nos dejamos amar».

La trascendencia de esta reflexión radica en comprender que «la eternidad, por tanto, no es solo un premio futuro, sino una realidad que comienza aquí, en la medida en que aprendemos a vivir en el amor y la comunión con Cristo». La conclusión de la primera meditación es un mensaje de profunda esperanza: «Al final, nuestro destino no está escrito en el miedo, sino en la esperanza. La muerte no es una derrota, sino el momento en que por fin veremos el rostro de Dios y descubriremos que el final… era solo el principio».