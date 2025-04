By

Juan della Torre, creador de El Vídeo del Papa: «Francisco nos ha hecho repensar muchas cosas»

Dejó su trabajo en una multinacional del mundo de la publicidad para montar una agencia católica. Su primera iniciativa fue difundir las intenciones de oración de Francisco: «Ha sido tocar el cielo con las manos»

Juan della Torre es argentino con Francisco. Ocupaba un importante puesto en una conocida empresa publicitaria, hasta que decidió emprender para ayudar a la Iglesia a comunicar mejor. De aquella decisión surgió La Machi. En ese proceso, los cardenales eligieron al papa Francisco, que aceptó la propuesta de lanzar un vídeo con las intenciones mensuales de oración. El resultado: El Vídeo del Papa. Hablamos con él en la Via de la Conciliazione, a escasos metros donde se exponen los restos de Francisco.

—Usted fue el impulsor de El Vídeo del Papa. ¿Cómo ha sido vivir este proyecto desde dentro? ¿Cómo surgió?

—Ha sido tocar el cielo con las manos. Fue un proyecto que recé mucho y también implicó un discernimiento profesional. Yo trabajaba en gran empresa de publicidad, con cuentas y presupuesto grandes. Entonces, un compañero y yo, que éramos católicos, empezamos a darle vueltas a la posibilidad de crear una agencia que trabajara para la Iglesia. El mundo de la publicidad está hipersecularizado. En aquella época estaba surgiendo Facebook. Lo único que se hacía en la Iglesia era gestión de crisis y no demasiado bien. Entonces, armé un plan para montar una agencia de comunicación católica. Renuncié a mi puesto y empezamos a trabajar. Y a los seis meses, teníamos un Papa argentino. Me vine a vivir a Roma y El Vídeo del Papa fue una de las ideas iniciales de la agencia, que era hacer spots publicitarios para el Papa y para la Iglesia. Luego conocí al padre Fornos, de la Red Mundial de Oración del Papa y le conté la idea. Hicimos una presentación, que llegó a manos del Papa. Poco más de un año después, nos dijo que sí. Para mí, ha sido una obra de apostolado. Luego lanzamos la aplicación Click to Pray y le ayudamos a Francisco a comunicar muchos de sus documentos, encíclicas.

—¿Hay algún fruto relevante de estos años?

—Cuando vino Mark Zuckerberg a saludar al Papa, lo felicitó por sus iniciativas digitales y le citó El Vídeo del Papa, así como la aplicación Click to Pray. Estamos hablando de una de las personas que ha hecho avanzar el mundo a nivel tecnológico. Que un gigante tecnológico alabe una iniciativa de una agencia en la que trabajaban diez personas era como el pasaje de David contra Goliat. Al final, con Dios se puede todo.

—¿Recuerda algún momento especial con el Papa?

—He tenido la suerte de saludarle entre tres y cuatro veces cada año. Las primeras veces lloraba. Luego me fui acostumbrado. Recuerdo la vez que le acompañé durante un ángelus, cuando invitó a todos a descargarse la aplicación Click to Pray y a rezar con él. Llevaba siempre consigo la alegría, era cercano y tenía un gran sentido del humor.

—¿Qué balances haces de este pontificado? ¿Con qué imagen te quedas?

—Lo hablaba con los compañeros de la agencia estos días. Uno de ellos me dijo que Francisco empezó con la ternura, el Jubileo de la Misericordia, y terminó con el Jubileo de la Esperanza. Y otro elemento más es la apertura: tener el valor de aceptar las tensiones, de aceptar que uno puede estar con gente que piensa distinto sin necesidad de convencerlos. El papa Francisco nos ha hecho repensar muchas cosas. Solo hay que ver los Sínodos o las encíclicas, que han tocado temas como la familia, los jóvenes, la ecología o la sinodalidad.