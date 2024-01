‘Brother’: amor radical y profundo

Brother es un documental que aborda el día a día de una comunidad de franciscanos que trabaja con personas gravemente afectadas por la pobreza, la enfermedad, las drogas y la delincuencia en un barrio pobre de la populosa ciudad de Newark, en el estado de New Jersey. Aunque a través del documental vamos conociendo el trabajo y la vida de los religiosos, la cámara se centra de forma especial en el hermano François, un joven ingeniero francés que acabó en la comunidad franciscana a través de una llamada que empezó, según relata el propio hermano François de la siguiente forma:

«Estudié Ingeniería en la Escuela Central de París. Después trabajé cuatro años como ingeniero ferroviario. Empecé a hacerme preguntas al terminar mis estudios. Sabía que algo iba mal. Sabía que no estaba donde debía estar. Para mí el momento clave fue la llamada durante la misa del Gallo. Estaba con mi familia en una iglesia de París. Todo el mundo estaba feliz, era la víspera de Navidad. Todos menos yo. Yo estaba perdido. No sabía qué hacer. Me dije: Ya basta, estoy cansado de dar vueltas. Le pregunté a Dios, convencido, Señor, dime qué debo hacer. Me he esforzado por estar en silencio, por mantener alejadas las distracciones y la imaginación. Y entonces algo me respondió de manera muy clara y muy fuerte y no sabía de dónde venía, solo fueron cuatro palabras: franciscano en el Bronx».

Al final no fue exactamente en el Bronx, pero muy cerca, en Newark, apenas una hora en coche, al suroeste de Manhattan. A pesar de la claridad y fuerza de la voz, el joven ingeniero se resistió cinco años más, cómo él mismo cuenta en un relato muy interesante e intenso.

El documental está dirigido por Arnaud Fournier Montgieux, también autor de Auzat l’Auvergnat (2018), otro documental que ahonda en la riqueza cultural y humana del pequeño pueblo francés de Auzat, en la región de L’Auvergnat, a raíz de unas fotografías del pueblo y sus habitantes tomadas por su abuelo 60 años antes.

A través de las entrevistas a los padres y hermanos de la comunidad, junto a algunos individuos y familias que se benefician del trabajo de los franciscanos, vamos conociendo la dureza y el sufrimiento de tantas personas que no han tenido más alternativa en la vida que la exposición a la violencia, las drogas y el abandono. El documental crea empatía y ayuda a entender más a gente de la que nos apartaríamos si nos cruzáramos con ella por la calle. También arroja luz sobre la vida, el arte y la vocación de estos franciscanos que se entregan a Dios con una radicalidad y profundidad asombrosas en estos tiempos de individualismo, consumismo y búsqueda del propio bienestar, metas que arrojan a otros a una vida intrascendente y amarga. Los frailes lo tienen más claro y saben que para servir —como explica uno de ellos— deben estar dispuestos a acompañar y querer constantemente a los más indigentes y no perder la paz, a pesar de que, en muchas ocasiones, descubren que no pueden solucionar nada o casi nada.