Carta a la Diócesis por las Javieradas

Querida Iglesia que peregrina en Navarra.

El pasado año 2024 pude vivir en primera persona las Javieradas, ¡impresionantes! Javier tiene magia, su castillo contagia y el santo misionero impresiona. Javier y las Javieradas trascienden Navarra y crea un ambiente que deja huella. Quien participa en las Javieradas no queda indiferente, sino tocado por la fe y religiosidad que se viven estos días en Javier.

Son 85 años peregrinando al Castillo de Javier, saliendo de todos los puntos de Navarra y llegados también de muchos puntos de España. Miles de niños, jóvenes y mayores unidos por un motivo común, San Francisco Javier, el santo misionero. Y todos peregrinando. Impresiona ver los ríos de gente llegando por distintos caminos a Javier, contentos, alegres, aunque cansados, al final felices. Llegar a Javier vale la pena, compensa y reconforta. Llegar a Javier me reconcilia con Dios, y con los hermanos.

Como todos sabéis la novena de la Gracia comienza el 4 de marzo, y el primer fin de semana tras su inicio se celebra la primera Javierada que este año será el domingo 9 de marzo. Al siguiente fin de semana, el sábado 15, tendremos la segunda convocatoria de estas Javieradas.

Este año, y dentro del Año Jubilar de la Esperanza, al que nos ha convocado el Papa Francisco, se nos plantea el mismo lema que se ha propuesto para el Jubileo, “Peregrinos de la Esperanza”. Las Javieradas no se entienden sin peregrinación, la mayoría de la gente que acude a Javier lo hace peregrinando, se pone en camino, se cansa, sufre, unas veces en silencio, otras hablando y también cantando, pero, como el Cristo de Javier, sonríen al llegar a la meta, al llegar a Javier. Las Javieradas quieren vivir el espíritu de peregrinación que nos propone el año jubilar.

Peregrinar a Javier es ser misioneros y mensajeros de esperanza, es ser portadores de la buena noticia. El espíritu que acompaña a los peregrinos es un espíritu alegre y solidario. Me alegra ver que a Javier está convocado todo el mundo, así me los encontré el año pasado: enfermos, niños, presos, migrantes… Javier es casa de todos, Javier es meta de todos y es peregrinación para todos. Me alegra ver que también los pobres, los vulnerables están convocados, y son bien recibidos. Porque San Francisco de Javier dejó nuestra tierra de Navarra para acercarse a los pobres, a los desvalidos, a los que no conocían a Cristo. Por eso en Javier caben todos, especialmente los pobres, como pude comprobar el pasado año. En Javier no hay distinción, todos somos iguales. Javier nos iguala a todos, porque ante Dios todos somos iguales.

Queridos sacerdotes, religiosos, religiosas, diáconos, seminaristas, laicos, os espero a todos en Javier. La Diócesis esos días mira a Javier, para ser misioneros, para ser esa Iglesia en salida que el papa Francisco nos pide. También Javier es un testimonio público de nuestra fe, a Javier venimos con orgullo, con el convencimiento de que, en la calle, en el camino, también se puede vivir la fe. Peregrinar a Javier es una manifestación pública de nuestra fe. Pero Javier también acoge otras motivaciones y otras razones para peregrinar y llegar a Javier: motivaciones deportivas, marcha con amigos, hasta por razones ecológicas y medioambientales, pero todos se reconcilian con el santo misionero. En Javier caben todos. San Francisco Javier que dejó estas tierras, su tierra, nos empuje a salir de nuestras casas, de nuestras iglesias, de nuestras comunidades religiosas y de nuestras comunidades de fe, para venir a Javier, para vivir nuestra fe en Javier, para visitar Javier, siendo peregrinos de esperanza.

Que no te lo cuenten, sé protagonista, sé actor, sé misionero, sé peregrino, abraza a los pobres en Javier, acércate al que no cree pero siente la llamada de San Francisco Javier, para poder contar a la diócesis y al mundo que el espíritu de Javier sigue vivo. ¡Tú eres portavoz de la buena noticia! ¡Te espero en Javier!