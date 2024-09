Comienza la Semana de la Palabra en Madrid: «Es la mejor herramienta de evangelización»

El cardenal Cobo invita a vivir esta semana como una oportunidad para redescubrir las fuentes de la fe

El arzobispo de Madrid, cardenal José Cobo, ha inaugurado este domingo la Semana de la Palabra con una Eucaristía en la catedral de la Almudena. En ella, ha recordado que este evento será una oportunidad «para profundizar en su significado y su centralidad en la vida eclesial y personal de cada uno de nosotros».

Según detalla la archidiócesis de Madrid en su página web, el purpurado ha dicho que la Palabra es un don de Dios dirigido a cada uno y que invita a la conversión, a cuestionarnos y a discernir los pensamientos e intenciones de nuestro corazón. «Nos pone en crisis continuamente y eso no es malo». «No olvidemos que parte de la oración cristiana es la escucha de la Palabra y la adoración del Señor, que siempre va unida a la oración», ha agregado.

Pero la Palabra también es para compartirla en comunidad, pues «la fe no se vive de manera aislada, sino en comunión con los demás»: «¿Cuánto tiempo hace que no explicas algo en la Palabra? No lo que dice un libro o los ecos, sino el frescor de la Palabra de Dios, macerada en tu corazón. Esa es la mejor herramienta de evangelización, la Palabra de Dios?».

Finalmente, ha concluido apelando a vivir esta semana como «una oportunidad para redescubrir las fuentes de la fe y para que la Iglesia de Madrid vuelva con alegría a escucha a Jesús, la Palabra viva de Dios».