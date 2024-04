Cuidar el trabajo para cuidar a la persona

La iniciativa Iglesia por un Trabajo Decente (ITD) publica un manifiesto con ocasión de la celebración del 1 de mayo

«Cuidamos el trabajo para cuidar a las personas» es el lema elegido por las organizaciones que conforman la iniciativa Iglesia por un Trabajo Decente -Cáritas, CONFER, HOAC, JOC, JEC y Justicia y Paz- para conmemorar la festividad de san José Obrero y el día internacional del trabajo, el próximo 1 de mayo. Con este lema, quieren poner la mirada en «la necesidad de cultivar el cuidado en el mundo laboral para mejorar la realidad de las personas».

En nuestra sociedad actual las condiciones de trabajo hacen difícil la conciliación de la vida personal y laboral. Según ITD, el tiempo que invertimos en el trabajo supone entre el 40-50% de nuestro día, teniendo en cuenta la jornada laboral de 8 horas más el desplazamiento. Además, muchos trabajos conllevan preocupaciones y estrés que no permiten el descanso fuera del horario laboral.

En este sentido, «la salud laboral no solo implica evitar los accidentes o las enfermedades que puedan afectar al ser humano en el ámbito del trabajo, sino también garantizar el bienestar de las personas al desarrollar su profesión». En la Cumbre Mundial del Trabajo de la OIT 2021, el papa Francisco afirmó que «si el trabajo es una relación, entonces tiene que incorporar la dimensión del cuidado, porque ninguna relación puede sobrevivir sin cuidado. Aquí no nos referimos sólo al trabajo de cuidados: la pandemia nos recuerda su importancia fundamental, que quizá hayamos desatendido. El cuidado va más allá, debe ser una dimensión de todo trabajo. Un trabajo que no cuida, que destruye la creación, que pone en peligro la supervivencia de las generaciones futuras, no es respetuoso con la dignidad de los trabajadores y no puede considerarse decente. Por el contrario, un trabajo que cuida, contribuye a la restauración de la plena dignidad humana, contribuirá a asegurar un futuro sostenible a las generaciones futuras. Y en esta dimensión del cuidado entran, en primer lugar, los trabajadores».

En aras de promover la conciliación, ITD apuesta por el diálogo social sobre la reducción del tiempo de trabajo, que la salud laboral sea un derecho fundamental, puesto que todavía se ve comprometida en muchos puestos de trabajo.