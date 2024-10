Diecisiete niños rescatados del aborto serán bautizados este sábado en un gran acto con el obispo de Getafe

Forman parte de los veintiún pequeños salvados por la asociación Más Futuro y Rescatadores Juan Pablo II en lo que va de año

Diecisiete niños rescatados de un aborto seguro recibirán el Bautismo este sábado, 5 de octubre, a las 17:30 horas, en la Parroquia San Josemaría Escrivá de Alcorcón. El obispo de Getafe, Ginés García Beltrán, será el encargado de bautizar a los pequeños —casi todos, menores de dos años—, que en su día fueron salvados por la Asociación Más Futuro y los Rescatadores Juan Pablo II a las puertas de varios centros abortistas.

Las organizaciones participarán en la celebración, junto a los padres y padrinos, familias y la comunidad parroquial que los acoge. Marta Velarde, presidenta de Más Futuro, explica que «cada año se bautizan más niños —los niños que acceden ahora al sacramento son 17 de un total de 21 rescatados este año por las asociaciones—. Ha sido muy complicado, porque cada madre tiene una problemática distinta, pero salvar bebés del aborto nos hace profundamente felices. A pesar del momento especialmente complicado, estamos rescatando muchos niños», subraya Velarde.

Tras un tiempo de preparación en el que los padres comprenden el verdadero significado del Sacramento, cada uno de los niños inicia ahora un nuevo camino con el respaldo de Más Futuro. «Hay casos increíbles, como el de una mujer que es de otra religión, pero ha estado viniendo a la asociación estos años y ahora va a bautizar a sus dos niñas. Ella también se está preparando, formándose para bautizarse», agrega la presidenta.

El testimonio de Karen

Karen se quedó embarazada a los 26 años, y tomaron la decisión de abortar, porque él no quería tener hijos. Acudieron a la clínica Dator a pedir información. «Estaba desesperada, sin el apoyo de nadie para tener a mi hija. No sabía qué hacer», recuerda. «Al salir de la clínica, me encontré con tres personas, rescatadores de madres embarazadas, que se me acercaron y me dijeron que el aborto no era la solución y que, si no tenía el apoyo de nadie, ellos me iban a ayudar a través de la Asociación Más Futuro», relata Karen.

Les contó su historia e intercambiaron teléfonos. A los pocos días, la asociación se puso en contacto con ella, la invitaron a visitarles y desde ese momento no dejaron de ayudarla. «Doy gracias a Dios —expresa, llena de alegría— por haber puesto en mi camino a esas personas maravillosas que me han ayudado, ya que mi vida dio un giro para bien. Decidí seguir con mi embarazo y tener a mi pequeña, que hoy tiene ya dos años y es mi mayor alegría, mi ilusión, mi vida y la razón por la que sigo adelante. El sábado voy a bautizarla y me siento muy emocionada de poder dar este gran paso junto a mi hija».

Karen tiene claro que la solución no es el aborto: «El consejo que les doy a las madres que quieren abortar y no tienen apoyo de su pareja o de algún familiar es que no lo hagan; un hijo es una bendición que Dios le manda a uno. Por muy difícil que se ponga la vida, hay que afrontar la situación y seguir adelante. Hay que buscar ayuda y no la solución de abortar».

La asociación Más Futuro tiene su sede en la localidad madrileña de Alcorcón, desde donde trabaja y organiza un piso de acogida para madres en riesgo de aborto con algún hijo más a su cargo y a las que nadie más ayuda.

En su página web (https://masfuturo.live/) la asociación hace un llamamiento a mujeres embarazadas para que no aborten: «Si tienes problemas en tu embarazo, nosotros te ayudamos a seguir adelante con tu hijo. Siempre estamos contigo, apoyándote en todo, sin límite de tiempo. Siempre. Tú y tu hijo tenéis un futuro».