Don José Delicado y el Centro de Espiritualidad

El 28 de septiembre se cumplen 30 años de la inauguración del Centro Diocesano de Espiritualidad. Sin duda, la creación de este Centro en nuestra Diócesis, debido a la adquisición del lugar donde habían vivido durante siglos los seminaristas escoceses y antes la Compañía de Jesús había tenido también su presencia, ha sido una estupenda noticia para la Iglesia vallisoletana. Ya antes de aquel 1994 en el que el Centro se inaugura, había comenzado sus actividades, aun estando la casa en obras, debido al celo y a la imaginación de nuestro querido Paco Cerro. El Centro de Espiritualidad, vinculado a la Basílica—Santuario del Corazón de Jesús, es casa de acogida para la realización de retiros, ejercicios espirituales, encuentros de diversos grupos de la vida diocesana y también de fuera de nuestra Diócesis; han sido miles de personas las que se han acercado al Centro, sorprendiéndose por la vinculación de esta casa con el Corazón de Jesús y con la Promesa que en el Santuario se recuerda, realizada por el mismo Cristo al beato Bernardo Francisco de Hoyos.

El Centro Diocesano de Espiritualidad muestra la “Sabiduría de Dios” (‘Dei Sapientia’) y promueve la reflexión para descubrir el sentido de la vida y el conocimiento de Dios, etc., a través de una propuesta de vida espiritual con diversas expresiones y formas: retiros, convivencias, ejercicios espirituales, cursillos, encuentros de oración, cursos de espiritualidad, discernimiento vocacional, etc. También quiere ser una “sede de la sabiduría” (‘Sedes Sapientiae’), proporcionando formación teológico-pastoral. A imagen de María y su inmaculado corazón, ayuda a guardar en el corazón toda la sabiduría de la Iglesia, por eso el Centro Diocesano de Espiritualidad es el lugar donde se realizan cursos formativos, donde reside nuestra Escuela Diocesana de Formación y se mantienen encuentros de la formación permanente del clero, laicos y consagrados. Don José Delicado, a quien queremos recordar especialmente en esta efeméride como gran impulsor de la creación del Centro, quiso también que, además de esas dos secciones “sabiduría de Dios”, “sede de la sabiduría”, hubiera también otro ámbito: “Pastores dabo vobis” (os daré pastores según mi corazón). Al que, especialmente los presbíteros de la Diócesis, se encuentren convocados como lugar de encuentro con el Corazón de Cristo. En esta sección han residido seminaristas en etapa de formación, se realiza la formación permanente del clero, tiene lugar el encuentro de grupos sacerdotales, reuniones de arciprestazgos o de delegaciones de la vida diocesana, etc.

Sin duda, es un gran motivo para dar gracias a Dios. El Año Jubilar, si cabe, ha puesto aún más de manifiesto la importancia del Corazón de Cristo en nuestra Diócesis para mirar a esa fuente inagotable de amor y misericordia y tener una casa justo al lado y a la Basílica—Santuario, vinculada institucionalmente a ella. Nuestro Centro Diocesano de Espiritualidad es un gran don para nuestra Diócesis, que hemos de seguir cultivando y ofreciendo.

He citado de paso a don José Delicado, pero quiero especialmente hacer un homenaje a este antecesor tan querido en la sucesión apostólica. Don José Delicado Baeza fue el obispo que me ordenó diácono y presbítero, y confió en mí para diversas responsabilidades diocesanas. Don José Delicado es el obispo del Concilio para nuestra Diócesis vallisoletana. Es verdad, llegó en 1975, pero las circunstancias del final del pontificado de don José García Goldaraz y el breve ejercicio del ministerio episcopal en nuestra Diócesis de don Félix Romero Menjíbar, hizo que fuese en 1975, el año de ‘Evangelii nuntiandi’, cuando la llegada de don José Delicado supuso para nuestra Diócesis el impulso de la aplicación del Concilio Vaticano II. La realización de asambleas del pueblo de Dios, antecedente de nuestro actual espíritu sinodal, la propuesta de una organización participativa de la Diócesis; en todas las parroquias, decía don José, un Consejo Pastoral; el impulso de los arciprestazgos, como escuela, hogar y taller; la realidad de su cercanía, espíritu sencillo, alegre y austero, con la puerta de su despacho abierta para poder recibir a quien llegara, ha sido para nuestra Diócesis un regalo a la hora de la acogida del Concilio. Don José también impulsa el espíritu de la Iglesia en Castilla, la comunión entre las diócesis con la realización de los encuentros de arciprestes en Villagarcía y de tantas y tantas realidades regionales que encontraron en el Arzobispo de Valladolid un gran impulso y un aliento desde la cercanía y la iluminación de su saber teológico y pastoral. Así, la Iglesia en Castilla quiso ser samaritana para el hombre y la mujer de hoy, también en el diálogo fe-cultura con lo que significa la Fundación Edades del Hombre, sus ciclos expositivos y el logro de que hasta los pueblos más pequeños pudieran resaltar el valor del patrimonio recibido de los mayores.

Don José Delicado, con su sencillez, su saber y cercanía, quiso que presbíteros, religiosos y laicos de la Diócesis, acogiendo el Concilio, viviéramos también con la centralidad de Jesucristo en una genuina devoción al Corazón de Jesús, que bebe sus fuentes en el Evangelio según San Juan y en toda la Escritura. Esta genuina devoción funda una espiritualidad de encarnación, una espiritualidad de comunión y una espiritualidad de anuncio de la misericordia a todos nuestros contemporáneos.

La celebración el 28 de septiembre de los 30 años de la inauguración del Centro Diocesano de Espiritualidad, motivo de acción de gracias y de renovado impulso de esta institución diocesana, es también una ocasión para agradecer al Señor el ministerio episcopal de don José Delicado que, en aquel 28 de septiembre de 1994, cuando se inaugura el Centro, cumplía las bodas de plata de su ministerio episcopal. Digamos, junto con don José, por quien oramos y a quien pedimos interceda por nosotros, si se encuentra junto al Señor. Digamos, insisto, Sagrado Corazón de Jesús en vos confío. Venga tu Reino.