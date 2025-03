El 24% de mujeres que viven en pareja sufren violencia de género

La Fundación Luz Casanova y la Fundación Edelvives se unen para sensibilizar sobre la violencia de género que sufren las adolescentes en entornos escolares

En los talleres que imparten la Fundación Luz Casanova y la Fundación Edelvives se han encontrado con mensajes de adolescentes como este: «Si quiero quedar con mis amigos me dice que no quiere que vaya, que no le gustan. Dice que él no les cae bien porque no quieren que estemos juntos. Se pone a hablar mal de ellos». Lo ha escrito una chica de 16 años.

Los colegios son pequeñas sociedades donde se reproduce las mismas relaciones entornos con la salvedad de que son menores de edad, y por tanto tienen menos recursos para identificar y enfrentar situaciones de violencia. Por este motivo, la Fundación Casanova, que atiende a adolescentes víctimas de violencia, y la Fundación Edelvives, experta en educación y protección, han unido sus fuerzas para llevar talleres de sensibilización sobre violencia de género a las escuelas.

Es una edad especialmente vulnerable, puesto que son los años en los que se desarrolla la personalidad. En muchos casos, las víctimas no son conscientes de que están sufriendo violencia, incluso los que la ejercen, tampoco la identifican. Además, el consumo de pornografía y las redes sociales agudiza y hace más presente la violencia, puesto que se perpetúa a través de los teléfonos móviles.

Ante esta situación, estas dos fundaciones han decidido atajar el problema desde la prevención, que implica formación. Una formación integral en la que se incluyan los alumnos, chicos y chicas, pero también a los profesores, personal no docente de las escuelas y las familias. En esa formación, a través del programa Haciéndonos visibles, se busca que los adolescentes sean líderes de su propia protección, tal y como ha explicado en la rueda de prensa de presentación Maite Pacheco, directora de la Fundación Luz Casanova.

Pero el abordaje de este problema, ha insistido Miriam Oizcoidi, responsable del Área de Formación de la Fundación Edelvives, debe ser continuada para que haya un impacto social real. Un abordaje que debe incluir además la participación activa del alumnado, la creación de espacios seguros donde puedan expresarse y la colaboración de las familias. Entre los alumnos, han recalcado, es importante la formación de los chicos varones no solo de ellas, puesto que muchos ejercen la violencia sin saber identifcarla, y ellos mismos piden ayuda para no hacerlo. En este sentido, es importante tener en cuenta, como ha señalado María Ángeles López Romero, responsable de asesoría educativa de la Fundación Edelvives, que los victimarios menores de edad también son víctimas.