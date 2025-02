El catequista, puerta de esperanza a la fe

Vivimos en un mundo secularizado, lejano al hecho religioso. Hemos perdido esos “botes salvavidas” que eran las madres y las abuelas que enseñaban las primeras oraciones a los niños en casa. Nos enseñaban a rezar, a dirigirnos a Dios, a descubrir a María como nuestra madre. Hoy todo eso ha desaparecido. En nuestras casas no se reza, ¿se bendice la mesa? Han desaparecido imágenes religiosas, ya no colgamos en nuestras casas calendarios con motivos religiosos. Cualquier referencia religiosa nos devuelve a otros tiempos. Los niños que se acercan a la iglesia, que ya no son todos, a recibir algún sacramento, lo hacen sin ningún tipo de bagaje religioso, sin ninguna base. El mensaje religioso sabe a novedad, a extraordinario, cuando antes era lo normal.

En este ambiente el catequista se convierte en la “Puerta de esperanza a la fe”. Los catequistas son la puerta para que el niño y el joven se acerque al hecho religioso, conozca a Dios, y tenga una mínima experiencia de fe. Es la puerta de entrada a la fe. Por eso el catequista hoy, no es que sea necesario, se ha convertido en imprescindible, sin ellos va a ser muy difícil que las nuevas generaciones conozcan a Dios. Los catequistas son una puerta, son esperanza, un camino que conduce a Dios.

Una de las virtudes que a lo largo de mi vida he visto en las catequistas es el amor. Quieren a los niños, aman a los niños. Siempre recuerdo a mi catequista que tuve en mi primera comunión, me quería, me cuidaba. Como nos dice la bula del jubileo “La esperanza efectivamente nace del amor y se funda en el amor que brota del Corazón de Jesús traspasado en la cruz” (Spes non confundit, 3). Esa es la grandeza de muchas catequistas, que al hacerlo con amor su mensaje llega y su vida convence. El catequista es un derrochador de amor en los niños y jóvenes a los que acompaña. El catequista se entrega, se gasta y se desgasta por los niños, que temerosos, se acercan a Dios.

En este ambiente de secularización social se hace necesaria reforzar la catequesis, y así nos lo recuerda el documento final del sínodo , “algunas Iglesias locales sostienen que la tarea de una iglesia misionera es el fortalecimiento de la catequesis y el crecimiento de la práctica religiosa” (70). No podemos salir fuera si nuestras comunidades están debilitadas dentro, ausentes de formación y ausentes de vivencia de fe. Y en esta tarea la presencia y colaboración de los catequistas se hace necesaria. Una iglesia misionera necesita de catequistas formados y responsables, de catequistas que vivan en su día a día el mensaje que anuncia de palabra.

Queridos catequistas de nuestra Iglesia en Navarra. Gracias por vuestra entrega y generosidad, por regalar vuestro tiempo y dedicación. Sois la esperanza para que muchos niños navarros conozcan a Jesús. Sois la puerta por la que mucha gente puede entrar a nuestra Iglesia. Sois puerta, y en este caso puerta ancha y grande, por la que cabe mucha gente, todos tienen un sitio en nuestra iglesia, porque queremos hacer realidad el deseo del Papa Francisco, en nuestra iglesia caben todos, todos, todos.

¡Catequistas!, el próximo 22 de febrero ¡os espero a todas, a todos! para participar en el “Día del catequista”. Es vuestro día, que junto conmigo, como vuestro obispo y pastor, quiero que ganéis el Jubileo que nos regala el Papa Francisco en este año Jubilar de la Esperanza. Quiero que los catequistas vivan el año Jubilar de la Esperanza. Como dice la convocatoria, de la delegación diocesana de catequesis nos reuniremos a las 9:30 horas, en la parroquia de San Nicolás de Pamplona, para después peregrinar desde el Arzobispado a la Catedral y ganar el Jubileo, celebrando la Eucaristía todos juntos a las 12:00 horas.

Seamos esperanza para tantos niños y jóvenes que se acercan desorientados, en actitud de búsqueda. Seamos luz en esa búsqueda, a veces ciega, pero agradecida cuando encuentran lo que buscan. Seamos puerta de entrada a la iglesia, que con amor recibimos a todos los que buscan en la vida. ¡Catequista!, eres luz, eres esperanza, eres puerta, eres camino para que niños y jóvenes se encuentren con Jesús.

Catequista, te espero el 22 de febrero en Pamplona para juntos ganar el Jubileo de la Esperanza.