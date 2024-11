El papa Francisco reza en noviembre por los padres que han perdido a un hijo

«Oremos para que encuentren apoyo de la comunidad y obtengan del Espíritu consolador la paz del corazón», señala en una nueva edición de El Vídeo del Papa

El papa Francisco dedica su intención de oración para este mes de noviembre a los padres que han pasado por el trance de perder a un hijo.

«¿Qué se puede decir a unos padres que han perdido a un hijo? ¿Cómo consolarlos? No hay palabras. Fíjense que un cónyuge que pierde al otro es un viudo o una viuda. Un hijo que pierde a un padre es un huérfano o una huérfana. Hay una palabra que lo dice. Pero un padre que pierde a un hijo… no hay una palabra. Es tan grande el dolor que no hay una palabra», explica el Pontífice.

En su opinión, más que ofrecerles palabras, lo que hay que hacer es dar consuelo, escucharlos, estar cerca de ellos, cuidando ese dolor que tienen, «imitando la forma en que Jesucristo consolaba a los afligidos».

«Y estos padres, sostenidos por la fe ciertamente, pueden encontrar un consuelo en otras familias que, tras sufrir una tragedia tan terrible como esta, han renacido en la esperanza», continúa.

Y concluye: «Oremos para que todos los padres que lloran la muerte de un hijo o de una hija encuentren apoyo en la comunidad y obtengan del Espíritu consolador la paz del corazón».