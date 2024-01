El Papa sobre Tierra Santa: «Debemos rezar y actuar incansablemente para que esta tragedia termine»

El Santo Padre ha recibido este lunes en audiencia a los miembros del Studium Biblicum Franciscanum

El Papa Francisco ha recibido este lunes a los miembros del Studium Biblicum Franciscanum, inaugurado en Jerusalén, en el Santuario de la Flagelación, el 7 de enero de 1924, y que unos años más tarde se vinculaba al Colegio San Antonio de Roma, hoy Pontificia Universidad Antonianum. Cien años después de su fundación, el Santo Padre ha querido recordar algunos de sus aspectos, señalando que «ante todo, el hecho de que el Studium, con su Biblioteca y Museo, haya dado y siga dando impulso a importantes excavaciones arqueológicas, en diversos yacimientos, realizando valiosos hallazgos, hasta el punto de obtener, en el 2001, el reconocimiento como Facultas Scientiarum Biblicarum et Archaeologiae».

No perder de vista este enfoque de la Escritura

Dado que de este modo se determinó su peculiaridad de combinar el estudio de la Sagrada Escritura con la estancia en los Santos Lugares y la investigación arqueológica, el Papa les ha explicado que con ocasión de su centenario deseaba exhortarlos «a no perder de vista este enfoque de la Escritura. Que el estudio riguroso y científico de las fuentes bíblicas, enriquecido por los métodos más actuales y las disciplinas afines, esté para todos ellos siempre unido al contacto con la vida del pueblo santo de Dios y orientado a su servicio pastoral, en armonía y en beneficio de su carisma específico en la Iglesia».

Dolor por la situación actual de Tierra Santa

Antes de concluir su alocución el Pontífice afirmó que «la situación actual de Tierra Santa y de los pueblos que la habitan nos implica y nos duele. Es muy grave desde todos los puntos de vista. Es muy grave. He escuchado al padre Faltas, las cosas que me ha mostrado, y cada día me comunico con la parroquia de Gaza, que sufre tanto por esta situación».

Además añadió que «estos son sólo dos ejemplos, pero es más grande que eso. Esta situación es muy grave. Debemos rezar y actuar incansablemente para que esta tragedia termine. Que esto los impulse aún más a profundizar las razones y la calidad de su presencia en esos lugares martirizados, su presencia allí, en el martirio de ese pueblo, en el que están arraigadas las raíces de nuestra fe».