Argüello, a la ministra de Igualdad: «La norma para recibir la comunión afecta igualmente a todos los católicos, con independencia de la orientación sexual»

Luis Argüello también ha explicado a Ana Redondo que la expresión «terapias de conversión» es imprecisa, amplia y no científica, que la Iglesia no las apoya y que no se encuentran dentro del ámbito de su acción pastoral

El presidente de la Conferencia Episcopal Española (CEE), Luis Argüello, ha mantenido este miércoles un encuentro con la ministra de Igualdad, Ana Redondo, en la sede del Episcopado español. Una reunión cordial de una hora en la que han abordado fundamentalmente la cuestión de las llamadas «terapias de conversión» y la distribución de la comunión a personas homosexuales.

Según la información facilitada por la CEE, Argüello ha explicado a la ministra de Igualdad que la expresión «terapias de conversión» es imprecisa, amplia y no científica. También que la Iglesia no las apoya y que no están dentro del ámbito de su acción pastoral. En cualquier caso, ha dejado claro que «no se pueden considerar terapias de conversión todas aquellas que no sean terapias afirmativas».

En este sentido, el arzobispo de Valladolid ha trasladado a la responsable del Gobierno que el proyecto Transformados, tal y como explican las personas que lo llevan a cabo, «invita a la conversión a Cristo y a la propuesta que surge del Evangelio y que se ofrece a todas las personas».

El otro tema de la reunión fue la distribución de la comunión a personas homosexuales tras la polémica suscitada por la decisión de un párroco de la diócesis de Segovia de no dársela a un alcalde socialista «en el cumplimiento de su ministerio y siguiendo la normativa de la Iglesia universal», según comunicó en su momento la diócesis.

Argüello ha transmitido que en la Iglesia no existe discriminación en este sentido, ya que la norma para recibir la comunión es estar en gracia de Dios y esto «afecta igualmente a todos los católicos, con independencia de cualquier otra condición, incluida la orientación sexual».

Los dos dirigentes han coincidido en la importancia que los principios de libertad, igualdad y no discriminación en la sociedad constitucional española.