El sacerdote Matías Gómez: «Caminar por Honduras es arriesgar la vida»

El sacerdote murciano «arriesga su vida por el Evangelio», como dice el lema, desde hace 18 años en San Pedro Sula

Este domingo se celebra la Jornada de Hispanoamérica, el día en el que se conmemora la especial vinculación misionera que une las Iglesias de América y España. Con el lema «Arriesgan su vida por el Evangelio» esta jornada recuerda a todos los misioneros allí, especialmente a los sacerdotes diocesanos de la OCSHA. Esta Obra de Cooperación Sacerdotal Hispanomaericana este año cumple su 75 aniversario. Son sacerdotes misioneros como Matías Gómez, que arriesga su vida por el Evangelio en San Pedro Sula, Honduras, uno de los lugares más violentos del mundo.

Matías llegó a San Pedro Sula hace 18 años y explica que «la violencia está por todos lados, es raro el día en el que las noticias no dicen que han asesinado a una familia, a alguien que iba por la calle…». Señala que «en la raíz de la violencia está la pobreza extrema, la droga, la desestructuración familiar, la extorsión… Es un caldo de cultivo para las maras y las caravanas de emigrantes. Lo peor es que todo queda en la impunidad».

La semana que viene irá a confesar a una zona extremadamente violenta e indica que «cuando uno pasa por esas zonas tiene que encender las luces del coche, esa es una señal de que la persona que camina es del lugar». Además, tiene que bajar las ventanillas del coche para que los muchachos que vigilan las calles puedan reconocerle cuando circula. «Cuando uno pasa por estos lugares, sabe que se está exponiendo», apuntilla.

«El Evangelio aporta esperanza»

El padre Matías no quiere quedarse de brazos cruzados, quiere ser parte de la solución y por eso entrega la vida para anunciar a Cristo. «El Evangelio aporta esperanza, es la alternativa a todo esto», cuenta el misionero. Y por ello evangeliza en todos los poblados con bastante precariedad dada la falta de sacerdotes. Además de toda la labor pastoral, la diócesis lleva adelante el Hogar San Rafael, creado por un misionero alemán para acoger a niños abandonados, carne de cañón para las maras. «Muchos niños viven de pequeños en abandono, tienen que buscar la vida como pueden. Las maras les ofrecen lo que en su casa no les han dado, incluso cariño, y la posibilidad de estudiar. Todo esto se lo van cobrando poco a poco después», dice.

El misionero murciano reconoce que no es fácil. «Mentiría si dijera que no tengo miedo. A veces decimos cosas que a los de alrededor no les cae bien, pero no por eso voy a dejar de evangelizar». De hecho, reconoce que tiene en mente a San Óscar Romero, que fue asesinado mientras celebraba la Misa. «Muchas veces pienso: ¿será este el momento? Es algo que tengo muy grabado». Sin embargo, no se queda paralizado: «Si le metes miedo a todo esto no avanzamos, hay que dejar el miedo al lado y seguir avanzando. Animaría a todos a que no tengan miedo de arriesgar la vida por el Evangelio, es lo más grande y hermoso que podemos hacer».

El sacerdote Matías Gómez encarna el lema de la Jornada de Hispanoamérica de este domingo, «Arriesgan su vida por el Evangelio». Una Jornada organizada por la Conferencia Episcopal Española (CEE) para recordar a los sacerdotes, religiosas y religiosos, consagrados y laicos misioneros en Latinoamérica (el 66,7% de los misioneros españoles están allí), pero en especial a los pertenecientes a la OCSHA (Obra de Cooperación Sacerdotal Hispanoamericana), que este año cumple su 75 aniversario. La Comisión Episcopal de Misiones y Cooperación con las Iglesias ha elaborado una carpeta con información documental para este Día de Hispanoamérica. Este domingo, las colectas de las Misas se destinarán a ayudar a los sacerdotes de la OCSHA (el año pasado, los españoles colaboraron con 59.657,49€).

«Ayudar al prójimo»

El director de Obras Misionales Pontificias, y secretario de la Comisión para las Misiones y Cooperación entre las Iglesias, José María Calderón, explica que «casi 6.000 misioneros españoles están trabajando en Hispanoamérica, y a veces en situaciones muy complicadas. Todos ellos gastan y desgastan su vida por ayudar al prójimo para que se encuentre con Cristo. No te olvides de rezar por ellos, para que el Señor les ayude», finaliza