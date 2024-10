Francisco: «El servicio es el estilo de vida cristiano»

El Papa ha presidido una Eucaristía este domingo en la que ha canonizado a catorce nuevos santos

El papa Francisco ha presidido este domingo una Eucaristía, durante la que ha canonizado a catorce nuevos santos, entre ellos, los mártires de Damasco. Ocasión que el Pontífice ha aprovechado para recordar que «el servicio es el estilo de vida cristiano».

«El vencedor no es el que domina, sino el que sirve por amor. […] También nosotros podemos aprender el estilo de Dios: el servicio. No olvidemos las tres palabras que hacen ver el estilo de Dios para servir: cercanía, compasión y ternura. Dios se hace cercano para servir; se hace compasivo para servir; se hace tierno para servir. Cercanía, compasión y ternura», ha dicho durante la homilía.

En su opinión, esto es lo que debemos anhelar: no el poder, sino el servicio. «El servicio nace del amor y el amor no conoce fronteras, no hace cálculos, se consume y se da. El amor no se limita a producir para obtener resultados, no es una asistencia ocasional, sino algo que nace del corazón, de un corazón renovado por el amor y en el amor», ha explicado.

Así, ha puesto como ejemplo a los nuevos santos, que vivieron según este estilo, que es el servicio. «La fe y el apostolado que llevaron a cabo no alimentaron en ellos deseos mundanos ni ansias de poder, sino que, por el contrario, se hicieron servidores de sus hermanos, creativos para hacer el bien, firmes en las dificultades, generosos hasta el final», ha concluido.