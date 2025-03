El II Foro de diálogo y estudio sobre el perdón y la reconciliación abordará el poder terapéutico de perdonar

La jornada, que se celebrará el próximo 13 de marzo, contará con testimonios sobre el 11M y también referidos al martirio

La Oficina para las Causas de los Santos de la Conferencia Episcopal Española (CEE) y el Instituto de Espiritualidad de la Universidad Pontificia Comillas organizan el II Foro de diálogo y estudio sobre el perdón y la reconciliación. Este año abordará la cuestión del poder terapéutico del perdón y contará con testimonios del 11M y sobre el martirio. El acto tendrá lugar en la Sala de Conferencias de Comillas en Madrid, el jueves 13 de marzo, de 17:00 a 20:00 horas.

La iniciativa toma como referencia unas palabras del papa Francisco en la exhortación Fratelli tutti donde subraya la necesidad de «cultivar una memoria penitencial» y «construir caminos de paz» para sanar las heridas del pasado y liberar el futuro.

Así, en el marco del año jubilar, esta segunda edición resalta especialmente las palabras del Santo Padre en la Bula de convocatoria del Jubileo 2025, titulada Spes non confundit: «Perdonar no cambia el pasado, no puede modificar lo que ya sucedió; y, sin embargo, el perdón puede permitir que cambie el futuro y se viva de una manera diferente, sin rencor, sin ira ni venganza. El futuro iluminado por el perdón hace posible que el pasado se lea con otros ojos, más serenos, aunque estén aún surcados por las lágrimas».

Programa

El II Foro sobre el perdón y la reconciliación comenzará con un saludo inicial de las autoridades de la CEE y la UPC. Seguidamente, la directora de la Oficina para las Causas de los Santos, Lourdes Grosso García, M.Id, y el director del Instituto de Espiritualidad, Fernando Millán Romeral, O.Carm., presentarán el foro.

Más tarde, la psiquiatra infantojuvenil Mar Álvarez Segura, M.Id, expondrá un coloquio titulado El poder terapéutico del perdón. Luego se dará paso a los testimonios, que versarán sobre los atentados del 11M y sobre el martirio. Estarán a cargo del diácono permanente Fausto Marín y Jorge López Teulón, respectivamente.

También habrá tiempo para un diálogo con los ponentes y para presentar las conclusiones y propuestas. Estas últimas serán expuestas por el equipo coordinador del evento.