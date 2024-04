Francisco: «Jesús nos considera el amor de su vida»

El Papa ha celebrado con el rezo del Regina Caeli el IV Domingo de Pascua dedicado a Jesús Buen Pastor

El Evangelio de este domingo dice «El buen pastor da su vida por las ovejas». Es una frase que repite hasta tres veces Jesús y sobre la que ha querido reflexionar el Pontífice durante el rezo del Regina Caeli.

En tiempos de Cristo, ha explicado, el pastor pasaba el día entero con sus ovejas. Es decir, el pastor «no es un mercenario, al que no le importan las ovejas, sino el que las conoce». Por eso es una buena imagen, «así es el Señor, pastor de todos nosotros, nos conoce, a cada uno de nosotros, nos llama por nuestro nombre y cuando nos descarriamos, nos busca hasta que nos encuentra».

Y no solo nos busca hasta que nos encuentra sino que «nos considera el amor de su vida». Ha señalado Francisco: «Él dio realmente su vida por mí, murió y resucitó por mí. ¿Por qué? Porque me ama y encuentra en mí una belleza que yo a menudo no veo». Mientras nosotros que nuestro valor depende de los objetivos que seamos capaces de alcanzar, «hoy Jesús nos dice que nosotros para Él valemos mucho y siempre». Entonces, «para encontrarnos a nosotros mismos, lo primero que hay que hacer es situarnos en su presencia, dejarnos acoger y aliviar los brazos amorosos de nuestro Buen Pastor».

Volverse hacia Él es un ejercicio diario. «¿Sé encontrar un momento de oración, de adoración, de alabanza, para estar en presencia de Cristo y dejarme acariciar por Él? (…) si lo haces, descubrirás el secreto de la vida: recordarás que Él dio la vida por ti, por mí, por todos nosotros».

A propósito de la Jornada mundial de oración por las vocaciones, que tiene por lema “Llamados a sembrar la esperanza y a construir la paz”, Francisco ha saludado especial a los presbíteros ordenados este sábado en Roma. También ha rezado por las guerras de Gaza y Ucrania, haciendo de nuevo, un llamamiento al diálogo y la paz, y por el misionero Matteo Pettinari, fallecido en un accidente en Costa de Marfil.

