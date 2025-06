«Haga esto para celebrar mi memorial» (1 Co 11,25)

By

Este domingo y en algunos lugares el pasado jueves, la Iglesia celebra la solemnidad del Cuerpo y de la Sangre de Cristo, el Corpus. Ha sido ésta una fiesta de gran renombre a lo largo de los siglos y que ha dado lugar a múltiples tradiciones populares, de hecho gigantes, enanos, bailes populares y entremeses provienen de esta fiesta, cuando acompañaban por las calles el Santo Sacramento, y también las alfombras de flores; estas sí que se conservan en muchas de nuestras poblaciones todavía hoy, adornan nuestras calles para que el Santo sacramento se pasee por nuestras villas y sea honrado como es debido.

Todo esto nos muestra el arraigo de esta fiesta en nuestra cultura popular, ciertamente, pero no perdemos de vista que lo que nos muestra verdaderamente es el arraigo del culto al Cuerpo ya la Sangre de Cristo en nuestra Iglesia. A veces las tradiciones perduran y su razón de ser se va perdiendo. No conviene que sea así, en primer lugar porque una cosa sin la otra pierde sentido, y en segundo y primordial lugar, la fe es una parte inseparable de nuestras raíces y pese a las grandes dificultades y los muchos cambios, la fe es vivida por una parte muy importante de nuestro pueblo y no de manera menor.

Recorrer nuestras calles acompañando al Santísimo es algo más que una tradición venerable, es algo más que una manifestación folclórica por más que le acompañen elementos de nuestra cultura popular; como siempre han hecho para dar gloria al Señor que se hace presente de una manera singular y especialísima en el pan y el vino que devienen por el misterio eucarístico su cuerpo y su sangre.

Escribía san Juan Pablo II que: «La participación devota de los fieles en la procesión eucarística en la solemnidad del Cuerpo y la Sangre de Cristo es una gracia de Dios, que cada año llena de gozo a quienes toman parte en ella.» Sin embargo, añadía: «hay lugares donde se constata un abandono casi total del culto de adoración eucarística.» ( Ecclesia de Eucharistia , 10).

El culto al misterio eucarístico es algo que está fuertemente arraigado en la fe de la Iglesia, no renunciamos a ello. Tal y como el propio san Juan Pablo II nos proponía con la pregunta «¿cómo no sentir una renovada necesidad de estar largos ratos en conversación espiritual, en adoración silenciosa, en actitud de amor, ante Cristo presente en el Santísimo Sacramento?» ( Ecclesia de Eucharistia , 25). Una conversación íntima con Cristo que nos mueve a la práctica de la caridad hacia aquellos que más necesitan de nuestro amor, como no puede ser de otra manera.