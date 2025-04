Jubileo en lugares de «dolor y llaga humana»

Inmersos de lleno en el Jubileo de la esperanza, estoy contemplando con gozo cómo muchos laicos de nuestra Diócesis de Pamplona y Tudela están viviendo el jubileo con alegría. Muchos han ganado el jubileo a través de las peregrinaciones con sus parroquias y en comunión con los arciprestazgos. Expresión de iglesia peregrina son los inicios de las peregrinaciones, que concentrándose ante la puerta del Arzobispado inician su peregrinación, cantando y rezando, hacia la catedral de Pamplona, templo jubilar. Recientemente la Ribera también, peregrinando desde la iglesia de San Jorge el Real, marcharon en procesión hasta la catedral de Tudela.

También hay otros laicos que están ganando el Jubileo a través de grupos y colectivos propios, movidos por gremios profesionales: carpinteros, ingenieros, agricultores, músicos, abogados, profesores, filósofos y humanistas, arquitectos, médicos, o bien por celebraciones pastorales: sacerdotes, catequistas, scouts, gitanos, monaguillos, jóvenes, hermandades, … Nuestra Iglesia camina con paso firme para ganar el Jubileo.

Pero nuestra Diócesis también quiere tener presente a los pobres en este año jubilar. La Penitenciaria Apostólica nos decía: “Del mismo modo, los fieles podrán conseguir la Indulgencia jubilar si se dirigirán a visitar por un tiempo adecuado a los hermanos que se encuentran en necesidad o en dificultad (enfermos, encarcelados, ancianos en soledad, personas con capacidades diferentes…), como realizando una peregrinación hacia Cristo presente en ellos (cfr. Mt 25, 34-36)”. (Roma, 13 de mayo 2024). Es por ello que este año declaré “Lugares Jubilares” a cuatro realidades de “llaga humana” de dolor y sufrimiento como son: Centro Padre Menni de Elizondo (enfermedad mental); Casa de la Misericordia de Pamplona (ancianos); Hospital Reina Sofía de Tudela (enfermos) y Cárcel de Pamplona (presos). No hay jubileo sin compromiso social, no hay jubileo sin la centralidad de los pobres.

Recordando lo que nos dice el Papa Francisco, “en el Año jubilar estamos llamados a ser signos tangibles de esperanza para tantos hermanos y hermanas que viven en condiciones de penuria” (Spes non confundit, 10), nos hemos puesto en camino y hemos comenzado a celebrar el Jubileo en lugares de “llaga y dolor humano”, porque queremos ser “signos tangibles de esperanza” para los pobres.

En la Cárcel de Pamplona celebramos el Jubileo de la Esperanza el pasado domingo 16 de marzo “estuve en la cárcel y vinisteis a verme” (Mt. 25, 36). Fue impactante la peregrinación por dentro de la prisión y el abrazo de amor y misericordia que recibieron de mi persona, del Sr. Arzobispo. Unos presos cantaban, otros lloraban, nadie quedaba indiferente. El amor y el perdón de Dios había llegado a la cárcel para quedarse. Voluntarios y funcionarios, como un interno más, vivieron la celebración con la misma emoción e intensidad que los presos. Todo el mundo sintió el amor de Dios en la Cárcel de Pamplona.

El próximo lunes 7, a las 10:30 horas, celebraremos el Jubileo de la Esperanza en la Casa de la Misericordia, con las personas mayores. El Papa Francisco nos recuerda que “signos de esperanza merecen los ancianos, que a menudo experimentan soledad y sentimientos de abandono” (Spes non confundit, 14). Será un día donde la Iglesia de Navarra se acercará a nuestros mayores para regalarles esperanza. Este Jubileo quiere ser el abrazo de esperanza que les lleva la Iglesia por toda una vida de entrega y generosidad.

También la próxima semana, el viernes 11, a las 17:00 horas celebraremos el Jubileo de la esperanza en el Hospital Reina Sofía de Tudela. El centro del jubileo serán los enfermos, porque “estuve enfermo y me visitasteis” (Mt. 25, 36). Pero también el Papa nos recuerda: “Que se ofrezcan signos de esperanza a los enfermos que están en sus casas o en los hospitales. Que sus sufrimientos puedan ser aliviados con la cercanía de las personas que los visitan y el afecto que reciben.” (Spes non confundit, 11). Este día queremos acercarnos al lecho de dolor y transmitirles esperanza, decirles que no están solos, la Iglesia acompaña su enfermedad y está con ellos.

Estos días, la Iglesia de Navarra mira estos lugares de “llaga y dolor humano” como lugares elegidos para vivir la esperanza. En el dolor, en la soledad, en la tristeza, en la cárcel, quiere comprometerse la Iglesia que peregrina en Navarra. Por eso te invito y animo a que participes en alguno de estos lugares de “dolor y llaga humana” porque “cada vez que lo hicisteis con uno de estos, mis hermanos más pequeños (presos, ancianos, enfermos y enfermos mentales), conmigo lo hicisteis”.