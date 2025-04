La aventura de abrazar la vida como viene

Leo en la prensa que el famoso presentador de programas de aventuras, Jesús Calleja, cumple 60 años. Un niño enfermizo, hijo de peluqueros de un pueblo de León, que ha conseguido todo lo que se ha propuesto. Un hombre hecho a sí mismo. De pequeño su padre le contaba historias de exploradores en el Everest, proeza que consiguió Calleja hace ya dos décadas.

El título de su libro Si no te gusta tu vida, ¡cámbiala! Me hace pensar en Loli, una mujer corriente que sube montañas más altas que el Everest cada día, y que participó el sábado en el Encuentro de responsables diocesanos para las personas con discapacidad. Cuenta Jesús en ese libro que «agarró el toro por los cuernos» de su debilidad para luchar contra su propio cuerpo. La hija mayor de Loli, María del Mar, que ahora tiene más de 30 años, sufre una enfermedad degenerativa que le ha producido un 99% de discapacidad. Es una mujer que no solo no lucha contra su enfermedad, que la tiene totalmente incapacitada, sino que la abraza y da gracias a Dios por el milagro de la vida cada día, hay que escucharla para creerlo.

Después de María del Mar, vino otro hijo más, y después otro, y un tercero y un cuarto, Miguel Ángel, con Síndrome de Down. Otro Everest, otro diagnóstico que es un mazazo, reconoce Loli, por el miedo a sufrir. Y otra vez, la vida con Miguel Ángel se convierte en una aventura porque con un niño así, «no puedes dar por supuesto nada, te das cuenta de que la vida es un milagro»

Dice Jesús Calleja que «uno tiene la capacidad de decidir cómo quiere vivir». Ni Loli ni sus hijos han decidido vivir así, ni María del Mar deseaba la silla de ruedas, ni Miguel Ángel el síndrome down, ni el sexto -después de Miguel Ángel vinieron dos hermanos más- nacer con enanismo.

Si ves a Loli hablar de su familia entiendes que no le pesa en absoluto la gran aventura que es su vida y que ella no ha elegido vivir, pero tampoco ha querido cambiar. Una aventura que le ha enseñado, y da gracias a Dios todos los días, que Dios la quiere a ella y a toda su familia, también a sus hijos enfermos, porque existen y que lo más grande que tienen, y que tenemos todos, es que somos amados. Es la mejor aventura.