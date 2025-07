By

El objetivo es que dependa directamente del Vaticano así como impulsar la Ruta de San Josemaría y la Ruta Mariana Internacional

La diócesis de Barbastro-Monzón ha pedido a la Santa Sede que el oratorio de Torreciudad, actualmente semipúblico, «sea reconocido y erigido canónicamente como Santuario Internacional, bajo dependencia directa de la Santa Sede». Una propuesta que nace del deseo de, como explican en la web, «preservar la piedad popular y el espíritu de comunión de todas las instituciones con la iglesia local, y ahora con el papa León».

Los objetivos de esta petición son, por un lado, impulsar la Ruta de San Josemaría y la Ruta Mariana Internacional, para «hacer realidad las aspiraciones de la Prelatura del Opus Dei»; con la propuesta de que la Santa Sede sea la responsable e interlocutora natural, como autoridad competente, y el Opus Dei pueda designar libremente al rector del santuario.

En segundo lugar, que el santuario goce de independencia económica respecto a la diócesis, y que sea la Santa Sede quien audite y apruebe sus cuentas, así como las de las sociedades y fundaciones en torno al complejo, «renunciando la diócesis a cualquier beneficio o remuneración por parte de ellas, así como de cualquier responsabilidad patrimonial o de otro tipo que pueda surgir del origen o del devenir de los fondos recaudados y de las estructuras societarias creadas para canalizarlos».

La propuesta incluye la devolución de la imagen original de la Virgen de Nuestra Señora de los Ángeles de Torreciudad a su ermita-santuario; y la pila bautismal a capilla del Pantocrátor de la Iglesia Catedral.

Esta petición, insisten desde la diócesis, «quiere ser expresión de una diócesis que no divide, sino que une; que no reclama, sino que ofrece; que no impone, sino que propone con amor lo que ha recibido como don».

Por su parte, la prelatura del Opus Dei, tras conocer esta propuesta, ha emitido un comunicado en el que señala que «como es conocido, el 9 de octubre de 2024, la Santa Sede nombró a Mons. Alejandro Arellano comisario pontificio plenipotenciario para estudiar esta cuestión. A lo largo de estos meses nos hemos puesto a su total disposición para todo lo que ha requerido y estamos a la espera de su resolución».