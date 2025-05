By

Cuando las puertas de la Capilla Sixtina se cierran, se abren las puertas del entendimiento, dando paso al suave mensaje del Espíritu Santo

Hay palabras con gran peso en la Iglesia, vocablos latinos que hemos escuchado una y otra vez: urbi et orbi, santo subito, via crucis. Hay otras que se escuchan muy pocas veces, de hecho, solo cuando hay un concilio, pero resuenan con igual fuerza. extra omnes es uno de esos vocablos. Esta palabra se escucha en ese momento solemne en que todos los que no participan directamente en el cónclave deben salir de la Capilla Sixtina. «Todos fuera» significa literalmente. Solo quedan los cardenales. 133 electores, todos ellos menores de 80 años. Entonces comienza uno de los momentos más intensos de la vida de la Iglesia: la elección del nuevo sucesor de Pedro. Y a los que quedamos fuera, nos toca profundizar en la oración.

En esos instantes, cuando las puertas de la Capilla Sixtina se cierran, se abren las puertas del entendimiento, dando paso al suave mensaje del Espíritu Santo. Es ahí donde se hace presente la «gracia de gobierno», una expresión que encierra una realidad poderosa: Dios da gracias particulares, concretas, para las misiones que él mismo encomienda. Y cuando alguien es llamado a gobernar en la Iglesia —un papa, un obispo, incluso un párroco—, el Espíritu no lo deja solo. Da lo que se necesita para discernir y para guiar.

Es fácil dejarse llevar por la mirada del mundo, donde todo se reduce a ideologías: si uno es más conservador, si otro más liberal, si se espera que el próximo Papa “gire el timón” hacia tal o cual lado. Pero el misterio de la Iglesia no funciona así. Es verdad que los cardenales son hombres y como todos, tienen historia, gustos, limitaciones, heridas, afectos. Pero también y sobre todo tienen fe. Y lo que la Iglesia cree —lo que tú y yo creemos— es que en ese acto de elección no están solos. Que el Espíritu Santo puede hablar directamente al corazón. Que puede inspirar más allá de las estadísticas o las estrategias. Por encima de los cálculos humanos, hay una gracia especial que se derrama para que quien sea elegido lo sea no solo porque otros lo han considerado digno, sino porque Dios ha querido contar con él. Eso es una de las cosas más impresionante de nuestra fe, que Dios quiere contar con la colaboración humana.

La gracia de gobierno no es una varita mágica ni una garantía de perfección. Es una asistencia. Es fuerza en la debilidad. Luz en la oscuridad. Sabiduría que supera los límites personales. Y es una promesa: la Iglesia es de Cristo, y Él no abandona a quien ha llamado a guiarla. Nosotros, los que escuchamos ese extra omnes desde fuera, tenemos una misión que no es pasiva: rezar. Pedir con fe. Amar a la Iglesia. Confiar en Dios más que en los análisis. Y volver a decirnos unos a otros —con la ternura de quien conoce la fragilidad y, aun así, cree— que el Señor sigue siendo el Buen Pastor, también cuando elige al que lo representará visiblemente en la tierra.