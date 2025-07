Jesús, hoy me invitas y me insistes que sea testigo tuyo, que proclame tu mensaje. Y me insistes y me invitas desde un corazón ardiente, viendo las necesidades de la humanidad, viendo la pobreza y el hambre de ti que tiene tanta gente. Y me dices: “Poneos en camino. Ponte en camino”. Es como una arenga que Tú me dices, junto con los setenta y dos discípulos. Y me arengas a que lleve tu mensaje, tu Reino de amor, por donde Tú ya no puedes ir; un Reino que está presente, que está aquí.